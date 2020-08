Slachtoffers kunnen zich na 40 jaar eindelijk tot Golden State Killer richten: “Hij is het bewijs dat monsters écht bestaan” jv

19 augustus 2020

16u09

Bron: CNN 0 Ze hebben er meer dan veertig jaar op moeten wachten, maar gisteren konden de slachtoffers van de zogenaamde Golden State Killer zich eindelijk tot hem richten in de rechtbank. Eén omschrijving van de getuigen kwam altijd terug: dat hij een “monster” is.

Enkele bijnamen van Joseph James DeAngelo uit Californië zijn: de Golden State Killer, de East Area Rapist (verkrachter), de Original Night Stalker en de Visalia Rapist. Vorig jaar pleitte DeAngelo schuldig aan de verkrachting van meer dan vijftig vrouwen en de moord op dertien personen in de jaren 70 en 80 van vorige eeuw.

“De nachtmerrie is voorbij. Hij is nu degene die voor altijd eenzaam in het donker zal zitten”, zei Carol Daly op het proces tegen DeAngelo gisteren. Daly is een van de onderzoekers die in het begin in Sacramento werden aangesteld in de zaak tegen de serieverkrachter en -moordenaar. Ze sprak in naam van slachtoffer Cathy Rogers.

Een andere vrouw, die amper zeven was toen haar moeder vastgebonden en verkracht werd door DeAngelo, nam eveneens het woord. Het meisje sliep destijds, terwijl DeAngelo haar moeder aanmaande geen geluid te maken om haar niet te wekken. “Hij dreigde ermee mijn oor af te snijden en dat aan haar te geven”, vertelde de vrouw. Ze werd toch wakker. “Ik voelde het kwaad en dan brak de hel los.” De getuige vergeleek DeAngelo met Hannibal Lecter, de beruchte fictieve seriemoordenaar en kannibaal uit de film ‘Silence of the Lambs’. Ze omschreef DeAngelo als “het bewijs dat monsters écht bestaan”.

Andere slachtoffers hadden het over gevoelloosheid in de handen die maanden aanhield omdat DeAngelo hun polsen zo strak had vastgebonden. De meesten hadden het over levenslange littekens, meer dan veertig jaar na de afschuwelijke feiten. Maar velen van hen hadden desondanks toch het geluk teruggevonden. Ze gunden DeAngelo het niet dat hij hun leven compleet zou hebben verwoest.

Woede was nooit ver weg bij de getuigen. “Dat hij wegrot in de hel”, zei Karen Veilleux in naam van haar zus Phyllis. Een andere vrouw toonde DeAngelo agressief haar middenvinger en noemde hem “ondermenselijk”.

DeAngelo ontsnapt aan de doodstraf, maar zal waarschijnlijk elf opeenvolgende keren levenslang moeten uitzitten zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Vrijdag zal hij formeel tot levenslange opsluiting worden veroordeeld.