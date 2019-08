Slachtoffers Jeffrey Epstein laten woede vrije loop in rechtbank kv

27 augustus 2019

21u31

Bron: Belga 0 Hoewel Jeffrey Epstein zichzelf van het leven heeft beroofd, hebben slachtoffers van de vermoedelijke Amerikaanse seksdelinquent vandaag de kans gekregen om hun woede en verdriet te uiten in de rechtbank in New York.

De zitting van de rechtbank was eigenlijk bedoeld om akte de nemen van de formele seponering van de aanklachten, maar rechter Richard Berman besloot ook vermoedelijke slachtoffers van Epstein uit te nodigen om hun verhalen en gevoelens te delen.

Verscheidene vrouwen toonden zich woedend dat "lafaard" Epstein door zijn zelfmoord ontsnapt aan berechting. "Het vreet aan me dat ik nooit de kans zal hebben om mijn aanvaller te confronteren in de rechtbank. Ze lieten deze man zichzelf doden en doorkruisten de kans op gerechtigheid voor zovelen", zo citeerde de Britse openbare omroep BBC één van de slachtoffers.



Epstein beroofde zich begin augustus van het leven in een gevangenis in Manhattan. De zakenman met connecties in de hoogste kringen werd beschuldigd van seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hij riskeerde 45 jaar celstraf.

Ondanks de seponering van de aanklachten tegen Epstein blijft het openbaar ministerie volgens de Amerikaanse televisiezender NBC de zaak onderzoeken. Er kunnen immers nog steeds aanklachten worden ingediend tegen mogelijke samenzweerders van de miljonair. Volgens de media zou het onderzoek zich vooral kunnen toespitsen op de jarenlange partner van Epstein, Ghislaine Maxwell.