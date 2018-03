Slachtoffers helicrash New York legden laatste momenten vast op Instagram Hanneke Marcelis

13 maart 2018

14u30

Bron: AD.nl 1 Eén van de slachtoffers van de dodelijke helikoptercrash in New York heeft zijn laatste momenten vastgelegd in zijn Instagram Story. Zijn vrienden konden urenlang de beelden zien waarop de passagiers genoten van de vlucht, die hen uiteindelijk fataal zou worden.

Op de beelden is te zien hoe Trevor Cadigan breed lachend voorin de helikopter zit. Achter hem steekt zijn vriend Brian McDaniel zijn duim op. Daarna draait Trevor de camera en is de skyline van New York te zien, en de rivier waarin de helikopter enkele momenten later zal neerstorten.

Het ongeluk gebeurde zondagavond rond 19.00 uur lokale tijd. Op beelden die een voorbijganger maakte, is te zien dat de helikopter een soort noodlanding maakt op het water. De piloot wist zichzelf uit het toestel te bevrijden en kon door een sleepboot in veiligheid worden gebracht. De vijf inzittende toeristen konden niet op tijd ontsnappen.

Noodstop

Reddingsdiensten waren snel ter plaatse om hen uit het half gezonken toestel te halen. Twee inzittenden waren op slag dood. De drie anderen werden zwaar onderkoeld uit het gezonken toestel bevrijd. Zij lagen eerst in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar twee van hen zijn alsnog aan hun verwondingen overleden. De 33-jarige Richard Vance overleefde als enige de crash.

Het ongeval is mogelijk veroorzaakt doordat een van de passagiers met een tas een noodstop raakte waardoor de brandstoftoevoer abrupt werd afgesneden. Dat heeft de piloot verklaard volgens Amerikaanse media.