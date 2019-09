Slachtoffers getuigen over mishandelingen in Nigeriaanse “koranschool met folterkamer” ttr

29 september 2019

15u33

Bron: BBC, Reuters 4 De politie van Kaduna, een stad in het noorden van Nigeria, redde deze week meer dan driehonderd leerlingen uit een koranschool waar ze gefolterd en verkracht waren. Verschillende slachtoffers getuigen over de verschrikkelijke praktijken in de “martelschool”.

“Als je aan het bidden was, dan werd je geslagen. Als je aan het studeren was, werd je geslagen”, getuigt de 29-jarige Isa Ibrahim. De twintiger zegt dat hij stevig werd toegetakeld. “Ik heb verwondingen over mijn hele lichaam”, klinkt het. “Zelfs als je lag te slapen, gebruikten ze een stok om je wakker te maken”. Volgens Ibrahim was “Tarkila”, een folterpraktijk waarbij het slachtoffer wordt vastgeketend aan het plafond, een van de vreselijkste straffen die de leraars toepasten in “de folterkamer”.

Ibrahims familie stuurde hem twee weken geleden naar de school in de wijk Rigasa “om zijn gedrag te verbeteren”. Ze hadden geen idee in welke mensonterende omstandigheden de leerlingen in de school leefden. De school verlaten was te allen tijde verboden. Toch probeerde Ibrahim verschillende keren te ontsnappen, maar de leraars betrapten hem steeds opnieuw. De ontsnappingspogingen vergden veel energie van de ernstig ondervoede twintiger. “We kregen slechts kleine hoeveelheden rijst te eten, waardoor iedereen verzwakte.”

Ook een ander slachtoffer, de 15-jarige Suleiman, doet zijn verhaal aan Reuters. Zo vertelt Suleiman dat hij en zijn mede-leerlingen in kooien werden opgesloten. “Ze sloegen ons met riemen en elektrische kabels. We werden ook seksueel misbruikt.” Een van de leerkrachten trok op een gegeven moment de broek van de tienerjongen naar beneden. Suleiman probeerde zich te verdedigen door de leerkracht weg te duwen. De man werd woedend en sloeg de tiener op de grond.

Vastgeketend

Toen de politie deze week de koranschool binnenviel, vonden ze een honderdtal leerlingen vastgeketend in een kleine ruimte. Sommigen waren amper negen jaar oud, verklaren de autoriteiten. Verschillende leerlingen werden niet alleen mishandeld, maar ook verkracht door hun leerkrachten.

Uit politieverhoren blijkt dat de leerlingen verschillende nationaliteiten hebben. “Twee van de slachtoffers verklaarden dat ze door hun ouders uit Burkina Faso naar hier waren gebracht”, aldus een politiewoordvoerder. De school, die ongeveer tien jaar geleden openging, gaf leerlingen onderdak die door hun familie gebracht waren om de koran te leren. Maar het belangrijkste doel was toch vooral om kleine delinquenten of druggebruikers weer op het rechte pad te brengen.

Tip

De politieraid, waarbij de eigenaar van de instelling en zijn zes assistenten werden opgepakt, kwam er na herhaalde klachten van achterdochtige buren. Zij hadden sterke vermoedens dat wat er zich in de school afspeelde “niet normaal was”.

De politie bracht de slachtoffers over naar een centrum in Kaduna, waar artsen hen onderzochten. Intussen zijn de meeste slachtoffers en hun familie herenigd. De ouders van sommige leerlingen waren “gechoqueerd” toen ze zagen hoe hun kinderen eraan toe waren. Ze hadden geen idee van wat ze doormaakten. “Als ik had geweten wat er gebeurde, dan had ik mijn zoon nooit daarheen gestuurd”, zegt de vader van een van de slachtoffers.

De autoriteiten zullen nu verschillende scholen in de regio controleren. “Als we ontdekken dat de scholen de regels overtreden, dan worden ze onmiddellijk gesloten”, klinkt het.