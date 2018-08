Slachtoffers geëerd met lang applaus tijdens staatsbegrafenis, dodentol loopt op tot 42 sam hr

18 augustus 2018

08u57

Bron: belga 30 Bij de staatsbegrafenis van de slachtoffers van de ingestorte snelwegbrug nabij Genua werd langdurig geapplaudisseerd als eerbetoon aan de overledenen. De dodentol is al opgelopen tot 42. Vannacht werden nog drie lichamen van een gezin gevonden, terwijl in de voormiddag nog de vondst werd gemeld van een Italiaanse man.

Om 11.30 uur begon de staatsbegrafenis voor 18 slachtoffers. Applaus weerklonk tijdens het voorlezen van de 38 bevestigde namen, terwijl ook de slachtoffers werden aangehaald die vannacht tussen het puin werden gevonden. Het gaat om een man en vrouw en hun kind van 9 jaar, wier voertuig werd verpletterd door een blok beton van de Ponte Morandi. Deze voormiddag werd ook nog het lichaam van een 30-jarige Italiaanse man aangetroffen. De dodentol loopt zo op tot 42. Intussen zetten de reddingwerkers de zoektocht voort, omdat nog niet alle mogelijke slachtoffers teruggevonden zijn.

Hart van Genua doorboord

Tijdens de plechtigheid volgde ook applaus toen aartsbisschop Angelo Bagnasco van Genua de inspanningen van de reddingswerkers prees. "De instorting van de Morandibrug heeft het hart van Genua doorboord. De wonde is diep", zei de aartsbisschop aan de menigte. De aartsbisschop van Napels, Crescenzio Sepe, was strenger in zijn woorden. "Je mag niet sterven door nalatigheid, achteloosheid, onverantwoordelijkheid, oppervlakkigheid en bureaucratie."

Toch volgde ook applaus toen verschillende ministers aankwamen aan de expohal in het noorden van Genua, waar de begrafenis plaatsvond. Ook voor de leiders van de twee regeringspartijen, de vicepremiers Luigi Di Maio van de populistische Vijfsterrenbeweging en Matteo Salvini van de rechtspopulistische Lega, gingen de handen op elkaar, net als voor president Sergio Mattarella. Hij bezocht voor aanvang de plaats van de ramp, praatte enkele minuten met familieleden van slachtoffers en bedankte de reddingswerkers. De spelers van twee eersteklassers van Genua, CFC Genua en Sampdoria, woonden de dienst bij. Hun matchen dit weekend werden geschrapt.

Andere begrafenissen

De staatsbegrafenis vond plaats voor 18 slachtoffers. De families van 20 slachtoffers kozen voor een begrafenis in de private sfeer, omdat ze kwaad zijn op de autoriteiten die het ongeval hebben laten gebeuren.

Gisteren al werden de eerste slachtoffers begraven. Zo werd in Torre del Greco (Napels) afscheid genomen van vier jongeren die de ramp niet overleefden. En in Pisa werd een verloofd koppel ten grave gedragen. Achttien doodskisten van andere slachtoffers, onder wie een kind, werden verzameld in een kapel in Genua, waar nabestaanden afscheid konden nemen.