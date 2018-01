Slachtoffers gechoqueerd door brief van Franse komiek Dieudonné aan Abdeslam SVM

15u52

Bron: Aujourd'hui en France 0 AFP Dieudonné heeft met een brief aan terreurverdachte Salah Abdeslam de woede opgewekt van de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Naar eigen zeggen is de Franse komiek een boek aan het schrijven en wil hij daarom de gedachtegang van de terreurverdachte beter begrijpen. Voor de nabestaanden is zijn initiatief echter een nieuwe klap in het gezicht. Dieudonné is in het verleden immers zelf al in opspraak gekomen omdat hij een terroristische daad verheerlijkt zou hebben.

Tussen de 'fanmail' -want ja, die krijgt Abdeslam wel degelijk- zat begin oktober ook een opmerkelijke brief. Afzender: Dieudonné. De man liet weten dat hij aan een nieuw project aan het werken was. Een boek meer bepaald, met als titel 'Comment arrêter les attentats en France?' ('Wat kunnen we doen om de aanslagen in Frankrijk een halt toe te roepen?'; nvdr). Hij zou daarbij ook de hulp krijgen van twee auteurs.

Abdeslam is -tot zover bekend- de enige overlevende van de terreurcel die op 13 november 2015 de aanslagen in Parijs uitvoerde. Dieudonné, die bekendstaat om zijn anti-joodse uitlatingen en grappen over de Holocaust, werd meermaals veroordeeld omdat hij aanzette tot rassenhaat.

"Niet over de daden zelf"

"We willen het met u niet hebben over de daden waar u voor terechtstaat", klonk het op formele toon in de brief. "Wat ons interesseert, zijn uw gedachtegang en uw motieven. Geweld is een manier van handelen die er enkel komt als al de rest mislukt is. Met de aanslag wilde u een boodschap sturen die anders niet opgepikt wordt. Zo zien wij het althans. De maatschappij is doof gebleven voor de opstand die in uw lijf tekeerging. Door met u in gesprek te gaan, hopen we het totaalplaatje beter te begrijpen."

Om hem nog meer te overtuigen, verwees Dieudonné naar zijn eigen ervaringen. "Ik werd zelf veroordeeld omdat ik me bij de aanslag op Charlie Hebdo niet genoeg Charlie zou gevoeld hebben. Ik had toen geschreven: 'vanavond voel ik me Charlie Coulibaly'."

Met die laatste naam verwees hij naar Amedy Coulibaly, de terrorist die de daders van Charlie Hebdo kende. Kort na de aanslag schoot hij eerst zelf een agente dood, daarna vermoordde hij ook vier mensen in een supermarkt. Dieudonné werd voor zijn opruiende taalgebruik veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel en een boete van 10.000 euro.

"Liever rechtstreeks uitleg aan slachtoffers"

De nabestaanden van de slachtoffers reageren met verstomming. "Die brief is voor ons een probleem", reageert advocaat Gérard Chemla in hun naam. "De morele waardeverhouding klopt van geen kanten. De komiek doet uitschijnen dat de terrorist een slachtoffer van de maatschappij is, alsof hij uit wettelijke zelfverdediging handelde. Vanuit dat standpunt kan je alles goedpraten."

"De slachtoffers zijn gechoqueerd door deze stap van Dieudonné", zegt ook Géraldine Berger-Stenger, een advocate van de slachtoffersvereniging AfVT. "Ze zouden liever hebben dat Abdeslam rechtstreeks aan hen uitleg geeft."

"Helemaal geen provocatie"

"Het gaat hier helemaal niet om een provocatie. Dieudonné heeft ook geen begrip voor terroristische daden", benadrukt zijn advocaat Jacques Verdier. "Hij wil gewoon weten wat iemand zo ver kan drijven. Om dat te begrijpen, werkt hij samen met twee psychotherapeuten."

Het is niet de eerste keer dat Dieudonné in contact probeert te komen met een terreurverdachte. "Eerder deed hij dat ook al met 'Carlos de Jakhals' (de linkse guerrillastrijder die levenslang kreeg nadat hij onder meer zeventig mensen van het hoofdkantoor van de OPEC gegijzeld had; nvdr)", besluit Verdier. Het verzoek van Dieudonné om Abdeslam te kunnen ontmoeten, werd overigens afgewezen.