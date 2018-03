Slachtoffers bloedbad Las Vegas krijgen uitkering van 275.000 dollar LVA

03 maart 2018

Bron: AD 0 Een speciaal fonds dat werd opgericht na de dodelijke schietpartij vorig jaar vanuit een hotel in Las Vegas keert per slachtoffer 275.000 dollar (223.000 euro) uit. De GoFundMe-inzamelingsactie haalde in totaal ruim 31 miljoen dollar op.

De uitkeringen zijn bedoeld voor de nabestaanden van de 58 dodelijke slachtoffers en de tien mensen die een permanente hersenbeschadiging of verlamming opliepen bij de schietpartij op 1 oktober vorig jaar. Andere getroffenen die lichtere verwondingen opliepen, krijgen uitkeringen tot maximaal 200.000 per persoon. Al het geld wordt vanaf maandag uitgekeerd, zo heeft woordvoerder Howard Stutz laten weten.

Bij de schietpartij, waarbij een man vanuit een hotelkamer het vuur opende op het publiek van een concert op de Las Vegas strip, raakten volgens de politie in totaal 851 mensen gewond. Het was daarmee het dodelijkste vuurwapenincident in de recente Amerikaanse geschiedenis. De 64-jarige schutter, Stephen Paddock, pleegde vervolgens zelfmoord. Over zijn motieven is nog altijd weinig bekend.

"Op geen enkele wijze kan dit geld het verlies van een geliefd familielid compenseren", zo zei Al Etcheber, de zwager van een van de slachtoffers. "Maar het is wel heel fijn om zo de families te kunnen helpen die iemand hebben verloren."