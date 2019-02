Slachtofferfonds aanslagen 9/11 bijna leeg, betalingen in het gedrang TT

16 februari 2019

08u44

Bron: ANP 0 Een Amerikaans fonds dat slachtoffers compenseert van de aanslagen van 11 september 2001, zet noodgedwongen het mes in toekomstige uitbetalingen. De kas raakt leeg terwijl er nog steeds nieuwe aanvragen binnenkomen, bericht The Washington Post.

Het September 11th Victims Compensation Fund (VCF) is opgericht in 2011 en heeft sindsdien zo'n 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) uitgekeerd. Het fonds is onder meer bedoeld voor reddingswerkers en omwonenden die ziek zijn geworden na de aanslagen of nabestaanden van de slachtoffers.

De gemiddelde uitkering bedraagt volgens de krant 240.000 dollar, maar er is ook al eens 4,1 miljoen uitbetaald. Het fonds beschikte aanvankelijk over 7,3 miljard dollar, maar het grootste deel van dat geld is inmiddels uitgegeven. Ondertussen liggen nog 19.000 aanvragen voor compensatie op de plank.

Het fonds heeft inmiddels besloten om toekomstige uitkeringen met 50 of zelfs 70 procent te verlagen, afhankelijk van het moment waarop mensen zich hebben gemeld. “We erkennen dat dit verschrikkelijk oneerlijk is”, zegt bewindvoerder Rupa Bhattacharyya. “Ik zou liever niet in een positie verkeren waarin sommige mensen geld krijgen en anderen niets.”