Slachtoffer zinloos geweld belandt in coma maar twee dagen na uitzetten beademing ontwaakt hij miraculeus Joeri Vlemings

20 maart 2018

17u12

Bron: news.com.au 0 Beau Shortis was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. De 34-jarige Australische vader van drie kinderen kreeg in de straten van Melbourne één ontzettend harde slag tegen zijn hoofd en belandde in een coma. De dokters gaven hem op en zetten de beademingsmachine uit. Shortis' familie plande zijn begrafenis al. Twee dagen later ontwaakte hij. Een mirakel, volgens zijn familie.

Shortis kwam vorig jaar op 25 november van het verlovingsfeestje van zijn beste vriend in Frankston bij Melbourne. Enkele van zijn vrienden kregen het even na middernacht aan de stok met een groepje jongeren. Voor zijn hotel werd de zachtaardige Beau Shortis, die zich afzijdig hield tijdens de schermutseling en zelfs zijn armen in de lucht hield, toch keihard in het gezicht geslagen. De klap was zo hevig dat Shortis meteen KO ging en zelfs in coma geraakte.

Toen hij na 26 dagen op intensieve nog altijd niet wakker was geworden, besloten de artsen dat ze niets meer konden doen voor hem. De wanhopige familie bad voor een mirakel, maar ging akkoord om de beademing uit te zetten. De sectie moord van de politie werd erbijgehaald, familieleden vlogen over om afscheid te nemen van Beau. Shortis' moeder en zus waren al begonnen met het plannen van zijn begrafenis.

Zus Donna Griffiths riep het drama getuigen op zich te melden, omwille van "gerechtigheid" voor haar broer. Ze waarschuwde ook: "Denk na voor je iemand anders aanraakt op straat - één slag kan dodelijk zijn."

Maar het onverhoopte mirakel kwám er toch nog. Twee dagen nadat de beademingsapparatuur was uitgezet, ontwaakte Beau. Hij begon meteen te huilen. Het begin van een lange revalidatie. Shortis had een verbrijzelde schedel en liep hersenschade, gebroken wervels en geheugenverlies op. Hij had ook deels zijn gezichtsvermogen aan één oog verloren. De artsen voorspelden dat hij zes à negen maanden niet zou kunnen stappen. Maar al na acht weken was Beau weer thuis bij zijn gezin, om verder te kunnen herstellen.

"Ik dacht maar aan mijn kinderen", zegt hij. "Dat zou ik niemand toewensen, dat ze hun vader verliezen, zeker niet op zo'n jonge leeftijd." Beau kreeg door zijn onwaarschijnlijke ervaring een hernieuwde kijk op het leven: "Ik denk meer aan mijn gezin en aan mijn kinderen. Ik wil dat mijn kinderen gelukkig zijn en een goede thuis hebben."

Op 5 april moet de 27-jarige Matthew Defreitas voor de rechter verschijnen voor het toebrengen van slagen en verwondingen. Nog twee anderen worden mogelijk eveneens aangeklaagd.