Slachtoffer van prostitutie toont hoe hard ze aangepakt werd: "Nog een beetje en ze was dood"

Bron: Daily Mail 0 Rv Gruwelijke beelden, maar ze moeten gezien worden. Enkel zo kan het besef groeien rond het leed dat slachtoffers van prostitutie en mensenhandel moeten doorstaan. De boodschap van welzijnswerker Norbert Ceipek is bij deze hard aangekomen.

Het meisje in kwestie is een 20-jarige Bulgaarse, die door een crimineel met een list naar Nederland gelokt werd. "Ze leerde een jonge kerel kennen waar ze stapelverliefd op werd", aldus Ceipek. "Ze volgde hem naar Den Haag, maar daar kwamen zijn werkelijke intenties aan het licht: ze moest op straat tippelen, samen met nog een Bulgaarse en twee Nigeriaanse meisjes. Als ze weigerde, kreeg ze slaag. Er zat niets anders op dan zich te prostitueren."

"Na acht maanden keerden de Bulgaarse meisjes onder begeleiding terug naar hun thuisland. Ze trachtten te ontsnappen, maar dit meisje belandde opnieuw in de klauwen van haar pooier. Hij werd zo kwaad dat hij haar met alle mogelijke objecten geslagen heeft. Het scheelde geen haar of ze was dood."

Het zwaar toegetakelde slachtoffer werd voor een ziekenhuis uit de wagen gegooid. Haar lippen, neus en ogen waren enorm gezwollen. Ze hield er ook een hoofdtrauma en een bijzonder groot litteken rond de buikstreek aan over.

Toen de mensenhandelaar later gearresteerd werd, was hij verrast dat ze nog leefde. Het meisje moest het hospitaal na vijf weken echter alweer verlaten omdat ze geen ziekenhuisverzekering had. De financiële middelen om haar verzorging te betalen, had ze evenmin.

Zo kwam ze bij Ceipek terecht: de Oostenrijker was na zijn pensioen naar Bulgarije verhuisd om daar een centrum voor slachtoffers van mensenhandel te openen. Alleen ontbreekt het hem voorlopig aan financiële slagkracht om daadwerkelijk een verschil te maken.

"Ik krijg 30.000 euro per jaar, maar daar moeten de lonen van hulpverleners en psychologen waar ik mee werk ook van betaald worden. Ik probeer nu met alle mogelijke middelen extra geld in te zamelen. Ze moet nog vaak onder het mes, denk maar aan haar gezicht en mond. En een huidtransplantatie is ook noodzakelijk. Er is geen plekje op haar lichaam dat gespaard is gebleven."

