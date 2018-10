Slachtoffer van medische blunder krijgt na 18 jaar schadevergoeding van 20 miljoen TTR

01 oktober 2018

Een 18-jarige vrouw uit Groot-Brittannië, die als baby hersenschade opliep door een medische blunder, krijgt een schadevergoeding van 20 miljoen pond (omgerekend zo'n 22 miljoen euro). Volgens de Britse krant The Guardian is het de hoogste vergoeding die tot nu toe door de Britse gezondheidsdienst NHS (National Health Service) aan een slachtoffer van een medische blunder is toegekend.

Artsen van Cardiff and Vale University Health Board hadden het meisje - toen ze amper vijf maanden oud was - te weinig zuurstof toegediend tijdens een operatie aan haar slokdarm. Door de medische blunder liep het meisje blijvende hersenschade op.



De moeder van de intussen 18-jarige vrouw diende onmiddellijk na de feiten een klacht in tegen de artsen van het ziekenhuis."Mijn dochter is weggerukt van me. Mijn gezonde baby was een ernstig gehandicapt kind geworden", reageerde de moeder van het meisje. "Toch zou ik haar nooit willen veranderen. Ik hou zielsveel van haar."

"Dit is een tragisch geval van een meisje dat een rooskleurige toekomst had. Plots veranderde haar leven compleet door de fout van de artsen die haar behandelden toen ze nog een baby was", zei Yvonne Agnew, de advocate die de jonge vrouw verdedigde. "We hebben jaren moeten vechten om gerechtigheid te krijgen voor mijn cliënt. Hopelijk worden er lessen getrokken uit deze zaak, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren."