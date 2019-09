Slachtoffer van licht gestrafte verkrachter treedt na 4,5 jaar uit anonimiteit met boek Joeri Vlemings

Ze is niet langer die onbekende, bewusteloze vrouw onder invloed. Ze is niet langer dat slachtoffer van de verkrachter van Stanford University. Ze is niet langer 'Emily Doe', zoals de Amerikanen haar noemden om haar anonimiteit te vrijwaren. Dat wil ze nu niet langer. De 22-jarige vrouw die door de rijke zwemkampioen Brock Turner (20) in 2015 verkracht werd, is een persoon met een naam: Chanel Miller. Ze schreef een boek met de toepasselijke titel, 'Know My Name'.

De verkrachtingszaak deed heel wat stof opwaaien in de VS en daarbuiten. Brock Turner, zwemkampioen en student aan de befaamde Stanford University, maakte in de nacht van 17 op 18 januari 2015 misbruik van de uitgetelde en dronken toestand waarin de 22-jarige Chanel Miller uit Dayton (Ohio) zich bevond. Turner sleurde Miller achter een afvalcontainer en verkrachtte haar. Hij kende zijn slachtoffer niet. Twee passerende fietsers zagen Turner op de bewusteloze Miller liggen en kwamen tussenbeide.

De dader riskeerde een celstraf tot 14 jaar, maar werd tot slechts 6 maanden gevangenis veroordeeld, waarvan hij uiteindelijk amper een paar weken effectief moest uitzitten. Voor het proces had de toen nog anonieme Miller een beklijvende brief van 12 pagina’s aan haar aanrander geschreven. Ze las er in de rechtbank een stuk uit voor. “Jij kent mij niet, maar je drong mij binnen en daarom zijn we vandaag hier”, stak ze toen van wal.

Vader Dan Turner vond niet dat Brock thuishoorde in de gevangenis voor “twintig minuten actie”. Dan Turner verdedigde zijn zoon, wiens leven “ingrijpend veranderd” was en die “nooit meer zijn gelukkige zelf” zou zijn, “met zijn spontane persoonlijkheid en zijn vriendelijke glimlach”.

Chanel Miller, die vandaag in San Francisco woont, treedt nu bewust uit de anonimiteit met haar boek om haar eigen identiteit weer op te eisen, verklaart haar uitgever Penguin Random House. “Haar verhaal belicht een bevooroordeelde cultuur die daders beschermt, het klaagt een strafrechtssysteem aan ontworpen om de meest kwetsbaren te laten mislukken, maar schittert uiteindelijk door de moed die nodig is om de pijn te doorstaan en om een vol en mooi leven te leiden”, klinkt het.

Het boek ‘Know My Name’ komt op 24 september uit.