Slachtoffer partnergeweld wordt na thuiskomst van tweede verdieping gegooid mvdb

03 januari 2019

18u34

Bron: 7s7 - AFP - France Inter 0 Een bont en blauw geslagen vrouw die door haar vriend van de tweede verdieping van een appartementsgebouw werd gegooid, krijgt geen volledige schadeloosstelling, oordeelt een Franse rechtbank.

De vrouw raakte op de avond van 24 augustus 2013 in Le Mans door de val verlamd. Na een politietussenkomst voor partnergeweld eerder op de avond, kreeg ze het advies om de flat te verlaten. De laatste trein was al weg waardoor ze geen andere optie zag dan terug te keren naar haar gewelddadige partner, die niet was opgepakt. De rechter acht haar daarom deels medeverantwoordelijk. De Franse staatssecretaris Marlène Schiappa spreekt van een “onbegrijpelijke” beslissing. De advocaten van Aïda (niet haar echte naam) vechten de uitspraak aan.

De buren hadden die zaterdagavond 24 augustus 2013 andermaal de politie gebeld na een zoveelste afranseling. Een politieploeg komt ter plaatse en raadt Aïda aan om een ander onderkomen te zoeken voor de nacht. Haar gewelddadige partner werd niet in de boeien geslagen.

Ofwel buiten slapen, ofwel terugkeren

De familie van Aïda woont meer dan 50 kilometer verder. De laatste trein is al weg en een taxi is te duur. Ze belt de Franse Tele-Onthaal op 115. Ze sms’t verschillende kennissen voor een slaapplaats, maar niemand antwoordt. De geslagen voruw ziet maar twee opties: ofwel buiten slapen, ofwel terugkeren naar de agressieveling. Ze kiest voor de tweede optie. Het leidt opnieuw tot een pak rammel, nog erger dan uren eerder. Dat eindigt abrupt wanneer de buren iets na drie uur ‘s nachts geen geschreeuw meer, maar een doffe plof horen. De man heeft Aïda van de tweede verdieping naar beneden gegooid.

De partner wordt drie jaar later tot 15 jaar cel veroordeeld. De aanklacht luidt niet moordpoging, maar geweld met blijvende invaliditeit tot gevolg. Aïda is door de val verlamd geraakt tot aan de middel. Haar advocaten dienen voor haar een dossier in bij het Franse Slachtoffersgarantiefonds. Geld dat broodnodig is om de ambulance- en revalidatiekosten te dekken. Aïda moet ook diep in de buidel tasten voor de aanpassingen aan haar woning nu ze aan een rolstoel is gekluisterd.

“Zelf bijgedragen”

Ze vraagt het Slachtoffergarantiefonds FGTI (Fonds de garanti des victimes) om 90.000 euro hulp. Het FGTI weigert. De reden? Door naar huis terug te keren - ondanks het negatieve advies - op de avond van de feiten, “heeft ze zelf bijgedragen aan de haar toegebrachte schade”. Het FGTI acht haar dus enigszins medeschuldig. Een rechtbank volgde op 13 februari 2018 het advies van het FGTI en keurde een verdeling goed van 67.500 euro, maar geen 90.000 euro. Aida’s advocaten gaan hiertegen in beroep. In aanloop naar een hoorzitting die gepland staat op 27 mei 2019, spreekt de advocaat-generaal van het hof van beroep Angers in zijn conclusies eveneens over “gedeelde schuld” en schrijft hij het woord slachtoffer tussen aanhalingstekens, luidt het bij de advocaten van Aida.

De Franse staatssecretaris voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Marlène Schiappa spreekt tegenover persagentschap AFP van een “zeer schokkende en onbegrijpelijke” beslissing. In Frankrijk sterft om de drie dagen een vrouw door partnergeweld.