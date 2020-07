Slachtoffer opgelucht na arrestatie vriendin Epstein: “Prins Andrew mag beginnen panikeren” SVM/MVO

06 juli 2020

15u07

Bron: Daily Mail 2 “Prins Andrew mag beginnen panikeren. Het kan Ghislaine Maxwell niet schelen wie ze aan het kruis nagelt, ze geeft enkel maar om zichzelf.” In een interview met het Australische nieuwsmagazine ‘60 Minutes’ reageert het bekendste slachtoffer van Jeffrey Epstein op de arrestatie van diens vriendin.

Virginia Giuffre (36) beweert dat ze tot drie keer toe gedwongen werd tot seks met prins Andrew (60), één keer was ze zelfs nog minderjarig. De trieste feiten gebeurden volgens haar in opdracht van Epstein en met medeweten van diens vriendin Maxwell (58).



Nu de vertrouweling bij uitstek opgepakt werd, verhoogt ook de druk op prins Andrew. Hoeveel zal Maxwell aan de speurders vertellen? En zal Andrew daardoor in nauwe schoentjes terechtkomen? De man gaf eerder zelf aan als getuige in de zaak te willen optreden. Toen het gerecht hem uitnodigde voor een gesprek stuurde hij echter zijn kat.

“Ze verdienen allemaal dezelfde straf”

Vermits Epstein zelfmoord gepleegd heeft, is het nu toch vooral Maxwell die moet bloeden. Zij is diegene die de meisjes ronselde, weet Giuffre. “Zij heeft zo veel levens kapotgemaakt, zij hoort zonder enige twijfel in de cel. Maar vergis u niet, zijn netwerk was enorm. Er waren nóg een heleboel vrouwen die zijn perverse ideeën volgden en daar hun voordeel uit haalden.”



“Jeffrey was een zieke pedofiel, maar Ghislaine en die dames pakten het veel gewiekster aan. Ze verdienen allemaal dezelfde straf.”

“Ze zag zichzelf als soort coach”

Eergisteren dook een jonge vrouw op die Maxwell zelf beschuldigt van seksueel geweld. “Ze heeft me zeker 20 tot 30 keer verkracht”, klonk het in een anoniem interview met Fox News. “Ze penetreerde me met haar vingers en met speeltjes. Ze deed dat naar eigen zeggen om het ‘minder pijnlijk’ te maken wanneer Jeffrey me verkrachtte. Hij zou het niet fijn gevonden hebben dat ik bleef bloeden. Ze zag zichzelf misschien als een soort coach. Ze zei me dat ik eraan gewend moest raken, want ze hadden me een job als model beloofd. ‘Dit is wat er dan van je verwacht zal worden’, zei ze. Zij is even slecht als Epstein.”

Het vermeende slachtoffer zou misbruikt zijn vanaf 1991, van haar veertiende tot haar zestiende. Het begon met mooie beloftes van een modellencarrière, dure shoppingtripjes en luxueuze hotelkamers. Maar het duurde niet lang eer ze ook ‘massages’ en seksuele gunsten moest verlenen.

“Gedwongen tot abortus”

Haar contact met het criminele koppel kwam tot een einde toen ze zwanger raakte van Epstein, zo verklaart ze. “Ik werd gedwongen tot abortus. Omdat ik mijn familie daarover had verteld, organiseerden ze een groepsverkrachting. Ghislaine nam daaraan deel. Ik kon me niet verweren, want ik werd gedrogeerd. Ze dachten dat ik naar de politie wilde stappen en wilden me angst aanjagen. Achteraf lieten ze me naakt achter op het gazon van mijn tuin. ‘De volgende keer kom je niet levend terug’, klonk het. Daarna heeft mijn vader beslist dat we zouden onderduiken.”

Intussen mengt ook de politieke wereld zich, bij monde van Keir Starmer (de leider van de Britse oppositiepartij Labour). “Natuurlijk moet prins Andrew meewerken aan het onderzoek van de Amerikaanse inlichtingendienst FBI”, klinkt het. “De rol van Ghislaine Maxwell moet tot op het bot uitgeklaard worden. Het doet er niet toe wie je bent. In een serieuze zaak als deze geef je je volledige medewerking als je daarom gevraagd wordt.”

Lees ook: Prins Andrew bibbert in zijn schoenen nu rechterhand van Epstein is opgepakt: “Haar getuigenis kan hem redden óf ruïneren” (+)