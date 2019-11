Slachtoffer Las Vegas twee jaar na schietpartij overleden jv

20 november 2019

13u59

Bron: NBCNews 0 De 57-jarige Kimberly Gervais raakte gewond aan haar ruggengraat bij de massaschietpartij in Las Vegas op 1 oktober 2017 waarbij meer dan vijftig doden vielen. Ook de vrouw uit Californië is afgelopen vrijdag, iets meer dan twee jaar later, overleden.

Kimberly Gervais was nog altijd aan het revalideren nadat haar ruggengraat geraakt was door de schutter, die twee jaar geleden vanuit het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas op de mensenmassa op een festivalweide vuurde. Ze was verlamd en zat in een rolstoel.

Vrijdag werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze even voor 17 uur lokale tijd werd doodverklaard. Er zal nog een lijkschouwing worden uitgevoerd. Ze zou het 59ste dodelijke slachtoffer van de schietpartij zijn, als blijkt dat haar overlijden daaraan te wijten is.