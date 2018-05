Slachtoffer groepsverkrachting Sorrento getuigt: "Ze waren minstens met tien, allemaal jong en naakt, en ik had geen enkele controle meer" Karen Van Eyken

16 mei 2018

12u19

Bron: Napoli Today, La Stampa, Il Messaggero 118 Een Britse toeriste heeft minutieus beschreven hoe ze door een groep hotelmedewerkers is verkracht tijdens haar verblijf in Sorrento. In de Italiaanse pers zijn details van het politierapport uitgelekt.

Toen de 50-jarige vrouw samen met haar dochter in de idyllische Italiaanse badplaats Sorrento vakantie vierde, boden twee barmannen hun een drankje aan. Maar dat bevatte klaarblijkelijk een slaapmiddel. De dochter voelde zich na het nuttigen van het aangeboden drankje niet goed en ging naar haar hotelkamer. Haar moeder bleef achter in de bar. Vervolgens hebben minstens 10 mannen zich aan haar vergrepen.

De groepsverkrachting gebeurde in oktober 2016, maar pas maandag kon de Italiaanse politie 5 verdachten - tussen 21 en 32 jaar oud, allen met de Italiaanse nationaliteit - arresteren.

Toen de vreselijke daad plaatsvond, werkten de daders allemaal in het Alimuri hotel waar het slachtoffer verbleef - sommigen als seizoensarbeiders, anderen het hele jaar door. Op het moment van de arrestaties was er nog één vermeende dader in dienst, maar hij zou nu ook zijn ontslagen.

Gisteren lekten er in de Italiaans pers details uit haar verklaring aan de politie uit. Het slachtoffer vertelde hen: "Het was net alsof ik buiten mijn lichaam was getreden. Ik had het gevoel geen enkele controle te hebben over wat er gebeurde."

Tatoeage

"Er waren minstens tien mannen, allemaal jong en naakt. Ik werd naar een kamer gebracht terwijl ik onder invloed was van het medicijn. Ik herinner me dat één van de daders een tatoeage van een kroon op zijn nek had staan."

De groepsverkrachting gebeurde op de laatste avond van haar verblijf. Het moment was niet toevallig gekozen. De hotelmedewerkers wisten dat de vrouw en haar dochter de volgende een terugvlucht hadden naar het Verenigd Koninkrijk. En dachten dat ze daardoor met hun daad zouden wegkomen. "Wie dient klacht in bij de lokale politie als je de volgende dag je vlucht moet halen?", redeneerden ze.

En inderdaad, de vrouw verkeerde na de feiten zo in shock dat ze pas bij thuiskomst contact opnam met de politie van Kent om de verkrachting te rapporteren.

Ze onderging een medisch onderzoek, waarbij heel wat blauwe plekken en kneuzingen werden vastgesteld en DNA-stalen genomen.

De Britse politie besloot hun collega’s in Italië in te lichten en zij startten meteen een onderzoek op.

De vrouw en haar 25-jarige dochter keerdenvorige week naar Italië terug terwijl het onderzoek in een definitieve plooi kwam te vallen.

De DNA-stalen konden uiteindelijk gelinkt worden aan de vijf mannen die gisteren na enkele raids zijn gearresteerd.

Opscheppen in chatgroep

De daders maakten foto’s en video’s van de verkrachtingen en wisselden de beelden uit in een chatgroep die ze ‘slechte gewoonten’ noemden. Daar plaatsen ze opschepperige berichten over de groepsverkrachting en hoe de lakens na de daad helemaal overhoop waren komen te liggen.

Gisteren groeide het Facebookprofiel van de daders uit tot een doelwit van woedende locals die schreven dat ze "moesten rotten in de cel".

Het hotel waar de feiten plaatsvonden, verspreidde een verklaring: "We drukken onze solidariteit en steun uit met betrekking tot het slachtoffer en verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek van de politie."

Smet op het blazoen

Burgemeester Giuseppe Cuomo verklaarde: "Wij zijn allemaal diep geschokt en verdrietig over wat er is gebeurd. Het betreft een zeer ernstig incident dat een smet is op het blazoen van onze regio. Ik hoop dat de arrestanten goed zullen meewerken met het gerecht."