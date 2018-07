Slachtoffer 9/11 krijgt na 17 jaar een gezicht: "We gaan door tot we iedereen kennen"

Dietert Bernaers

26 juli 2018

17u19

Bijna zeventien jaar na de feiten is opnieuw een slachtoffer geïdentificeerd van de aanslagen van 9/11 in New York. Scott Michael Johnson (26) werkte voor een investeringsbank in één van de Twin Towers. "De pijn, het verdriet, alles komt weer naar boven", zegt zijn vader. "We gaan door tot we alle slachtoffers hebben geïdentificeerd", zeggen de forensische experts.