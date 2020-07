Slachtoffer (24) bezweken aan verwondingen nadat man inreed op demonstranten in Seattle TTR

07 juli 2020

10u33

Bron: NY Times, The Guardian, Sky News 0 De 24-jarige Summer Taylor is in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen nadat een bestuurder afgelopen zaterdag met zijn witte Jaguar inreed op demonstranten tijdens een protest in de Amerikaanse stad Seattle. De toestand van het andere slachtoffer, de 32-jarige Diaz Love, is nog steeds kritiek. Dat berichten Amerikaanse media vandaag.



Summer Taylor (24) en Diaz Love (32) zagen zaterdag de witte Jaguar op zich af razen tijdens een Black Lives Matter-protest. Beide slachtoffers konden het gevaarte onmogelijk ontwijken. Love was zelf aan het filmen voor een livestream toen mensen rond haar plots begonnen te waarschuwen voor een aanstormende auto. Amerikaanse media melden vandaag dat Taylor is bezweken aan haar verwondingen. Love vecht nog steeds voor haar leven op de intensieve zorg in een ziekenhuis in Seattle, zegt politiewoordvoerder Susan Gregg.

Taylor werkte in het dierenziekenhuis Urban Animal. Door haar collega’s wordt ze omschreven als “een positief persoon die vreugde bracht in het leven van heel wat mensen”. “Iedereen die bij Urban Animal werkt, zal je vertellen dat Summer een glimlach op je gezicht kon toveren”, aldus een collega van het overleden slachtoffer. “Summer is iemand die volop streed tegen racisme. Ze vertelde me over de protesten en hoe ongelofelijk het was om deel uit te maken van zoiets groots. Een deel van de geschiedenis.”

De politie onderzoekt momenteel hoe het mogelijk is dat de bestuurder, de 27-jarige Dawit Kelete, kon inrijden op de betogers tijdens het Black Lives Matter-protest. De snelweg was afgesloten, omdat heel wat sympathisanten op de rijbaan stonden. De bestuurder probeerde te vluchten nadat hij was ingereden op de groep. Een van de manifestanten sprong in zijn auto en reed de dader achterna. Ongeveer anderhalve kilometer verderop kon hij klemgereden worden. Er is voorlopig geen verdere informatie over de dader bekend.

In Seattle zijn al weken protesten gaande in de nasleep van de dood van George Floyd. De I-5 moest al meermaals afgesloten worden om de veiligheid van de demonstranten niet in het gedrang te brengen.