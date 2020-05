Slachthuizen lijken besmettingshaarden van coronavirus: is het vlees nog veilig? JOBR

25 mei 2020

14u10

Bron: NU.nl 0 In het Nederlandse Groenlo is een slachthuis gesloten nadat tientallen werknemers besmet raakten met het coronavirus. Ook in Duitsland en in de Verenigde Staten werden vleesverwerkende bedrijven getroffen door uitbraken van Covid-19. Waarom lijken slachthuizen kwetsbaar voor het virus? En is dat gevaarlijk voor het vlees dat daar geproduceerd wordt?

In Groenlo, een stad in de Nederlandse provincie Gelderland, werd een vleesverwerkend bedrijf afgelopen woensdag gesloten nadat 45 werknemers besmet bleken te zijn met het coronavirus. De plaatselijke veiligheidsdiensten noemen de situatie “zorgwekkend”. Alle zeshonderd werknemers van het slachthuis Vion Groenlo zitten nu preventief in thuisquarantaine. Dat meldt NU.nl.

Uitzendkrachten

Volgens de Nederlandse vakbond FNV zijn zeker driekwart van de besmette werknemers uitzendkrachten uit Polen en Roemenië. Velen van hen wonen over de grens in Duitsland, waar ze dicht op elkaar zijn gehuisvest door uitzendbureaus. Controleren of ze zich daar aan de thuisisolatie houden, wordt daarom moeilijk. “Daarnaast delen buitenlandse uitzendkrachten vaak een kamer van acht tot tien vierkante meter”, vertelt John Klijn van FNV. “Ze hebben amper hun eigen woon- en leefruimte en delen vaak hun sanitaire voorzieningen. Ze pendelen ook meestal samen in kleine busjes naar het werk”, aldus Klijn. Dan heeft het virus natuurlijk vrij spel.

Dramatische omstandigheden

Waarom net vleesverwerkende bedrijven zo kwetsbaar blijken voor het virus, is voorlopig onduidelijk. Zowel in Duitsland als in de VS moesten slachthuizen de deuren sluiten na een oplopend aantal coronabesmettingen. In beide landen bleken de werk- en leefomstandigheden dramatisch te zijn en kon het personeel onmogelijk onderling afstand bewaren op de werkvloer. Maar ook in andere landen als Nederland en België is afstand bewaren tussen personeelsleden niet altijd makkelijk. Bij een bevraging van FNV geeft 30 procent van de Nederlandse werknemers in vleesfabrieken aan de coronamaatregelen niet te kunnen naleven op sommige momenten, zoals tijdens het omkleden of het handen wassen. Volgens vleesverwerker Vion is het belangrijk “hier als bedrijf en als sector uit te leren en ons gedrag aan te passen”.

Het virus heeft een levend lichaam nodig om te kunnen overleven Tjitte Mastenbroek

Gevaar

Maar wat betekent zo’n corona-uitbraak voor het vlees uit slachthuizen? Vormt het virus een gevaar voor het vlees en de consument? “Dat de medewerkers vlees verwerken, speelt waarschijnlijk geen rol in de verspreiding van het virus”, vertelt Tjitte Mastenbroek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Mastenbroek stelt dat de voedselveiligheid niet in gevaar komt door de besmettingen in de fabriek. “Ten eerste zijn er geen gevallen bekend dat mensen besmet raken door voedsel. Daar wees de Europese voedselautoriteit al eerder op. Daarnaast heeft het virus een levend lichaam nodig om te overleven en zit er genoeg tijd tussen het moment dat het vlees in de fabriek is en bij de consument ligt.”

“Ook wordt vlees meestal verwarmd voor consumptie en gaan mensen al voorzichtig om met rauwe producten”, benadrukt Mastenbroek. Zelfs al zou het virus op het vlees zitten, wat volgens Mastenbroek hoogst onwaarschijnlijk is, dan is de kans op besmetting klein.

