Slaapwandelende jongen (4) vriest dood bij -20 graden in Rusland LB

27 februari 2018

19u33

Bron: Siberian Times, Daily Mail 3 Een vierjarige jongen is doodgevroren nadat hij 's nachts buitenshuis was gaan slaapwandelen bij twintig graden onder nul. De jongen droeg enkel een lichte pyjama. Zijn 27-jarige moeder Maria werd om zes uur wakker en vond zijn levenloze lichaam nadat ze zijn voetstapjes in de sneeuw had gevolgd.

De kleuter Bogdan, uit het dorp Yaga in de Siberische regio Krasnoyarsk, was vermoedelijk op weg naar het huis van een buur. Hij had al eerder geslaapwandeld, weliswaar in de zomer wanneer het in de regio Krasnoyarsk heel warm is.

Toen Maria om zes uur ontwaakte, vond ze haar kind niet in huis. Ze zag dat hij de deur had opengemaakt en de koude nachtlucht was ingestapt. Blootvoets en zonder hoofddeksel. Toen ze zijn voetafdrukken in de sneeuw volgde, stootte ze al snel op zijn bevroren lichaam. De politie is een onderzoek gestart.