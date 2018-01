Slaapwandelaar overleeft val van achtste verdieping TK

31 januari 2018

12u17

Bron: The Post 2 Randy Phothisane heeft enorm veel geluk gehad. De New Yorker ging zondagmorgen slaapwandelen en viel daarbij uit het raam van zijn appartement. Hij overleefde de val van de achtste verdieping als bij wonder.

Zondagochtend vroeg, rond een uur of vijf, sukkelde Randy in New York uit het raam van zijn appartement. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk was hij aan het slaapwandelen. Volgens zijn vriendin nam hij slaappillen voor hij naar bed ging en zijn broer meldde ook dat de man al eerder ronddwaalde 's nachts.

De man viel zes verdiepingen naar beneden en kwam uiteindelijk op een steiger op de tweede verdieping terecht. Hij werd uiteindelijk gered door de brandweer, die hem naar beneden moesten helpen. Hij kwam er als bij wonder vanaf met een gebroken been en enkele gebroken ribben. Zijn moeder liet wel al weten dat ze hem flink onder zijn voeten heeft gegeven en hem heeft gewaarschuwd dat hij volgende keer misschien minder geluk zal hebben.

Sleep walker survived fall from eighthfloor apartment. https://t.co/g1pAtRPMnv pic.twitter.com/WXciwjis5Z Report UK(@ ReportUK) link