Skydivers botsen bijna met gevechtsvliegtuigen ttr

12 september 2019

10u37

Bron: anp, bbc 2 Twee skydivers zijn in het Engelse Cambridgeshire bijna in botsing gekomen met twee straaljagers. De parachutisten filmden met een helmcamera hoe de Amerikaanse F-15's met een snelheid van ongeveer 560 kilometer per uur onder ze door vlogen, bericht de BBC.

De skydivers, die hun sprong uitvoerden boven het vliegveld van Chatteris, schoten met zo'n 190 kilometer per uur richting de grond toen de vliegtuigen langs scheerden. De piloten waren niet geïnformeerd dat parachutisten actief waren in het gebied, citeert de BBC uit een onderzoek naar het voorval. Dat vond eerder dit jaar in april plaats.

Alle betrokkenen bleven uiteindelijk ongedeerd. Uit het rapport bleek dat de skydivers hun valscherm konden openen, waardoor hun snelheid afnam. De onderzoekers konden niet vaststellen hoe dicht ze precies zijn gekomen bij een fataal ongeluk.



De beelden van het incident werden nog niet openbaar gemaakt.

Bekijk ook:

Skydivers maken prachtige beelden van onze kust

Vrouwelijke skydivers springen twee Belgische records

Meer over BBC

Chatteris

Cambridgeshire