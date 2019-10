Skiseizoen van start bij 20 graden: skiën op eenzame witte strook in groen gebergte KVE

22 oktober 2019

15u23

Bron: Süddeutsche Zeitung, AFP 4 In het Oostenrijkse Kitzbühel is het startschot van het skiseizoen gegeven. Nochtans zijn de temperaturen allesbehalve winters te noemen en moeten skiërs zich tevreden stellen met een eenzame witte strook in een vooralsnog groen gebergte. Máár de sneeuw is wel echt. Het is een waanzinnige prestatie voor de één en waanzin voor de ander.

Van een oord dat zich het “beste skigebied ter wereld” noemt, mag je zowat alles verwachten behalve bescheidenheid. De uitbater van de kabelbanen in Kitzbühel - Kitzski - pakt dan ook maar wat graag uit met de garantie op “sneeuwzekerheid van oktober tot mei” en “ongerepte natuur”.

Maar hoe vallen beiden te verzoenen? Het gaat hier immers niet om een gletsjergebied. Het hoogste punt van het skiresort is 2.000 meter. Dus hoe kan je dan in oktober al het winterseizoen openen bij een temperatuur van 20 graden en zonneschijn? Door de natuur een handje te helpen, zo blijkt. En daar is met name Kitzbühel heel erg bedreven in.

‘Vrijetijdsgekte’

Afgelopen weekend zoefden al de eerste skiërs naar beneden op een verbluffende strook echte sneeuw. Milieuactivisten vinden het alvast absurd en vinden dat de foto’s als geen ander de ecologische gevolgen tonen van de ‘vrijetijdsgekte’ in tijden van klimaatopwarming. “De beelden laten nadrukkelijk zien dat het respect voor de natuur in het wintersporttoerisme steeds verder te zoeken is”, zegt Josef Schrank van WWF Oostenrijk.

Snowfarming

De uitbater van de kabelbanen is het niet eens met die kritiek. Het gaat immers niet om kunstmatige sneeuw afkomstig van kanonnen, maar wel om échte sneeuw. Kitzbühel is immers een meester in snowfarming - het bewaren van sneeuw aan het einde van het winterseizoen om te hergebruiken aan het begin van het volgende seizoen. En zo slaagt Kitzbühel er steeds in om het skiseizoen als eerste te openen - als niet gletsjergebied.

Volgens Josef Burger, chef van Bergbahn Kitzbühel, is de ecologische voetafdruk van dit skioord merkelijk kleiner dan die van de gletsjergebieden omdat sporters het niet zo ver en hoog moeten zoeken om sneeuw van goede kwaliteit te vinden. Zo trekken Duitse atleten al vroeg op het seizoen naar Kitzbühel voor hun trainingen. “De reis is veel korter en dat is ook duurzaamheid”, stelt Wolfgang Maier van de Duitse skibond.

Voor de 700 meter lange piste op de Resterkogel drukt men tonnen sneeuw samen tot een laag van 80 centimeter. Hoe lang de piste standhoudt, zal afhangen van het weer. Tot het einde van de week worden temperaturen tot 20 graden in Kitzbühel voorspeld. Perfect weer dus ... om te wandelen in de bergen.