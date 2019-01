Skileraar en leerling komen om bij lawine in skigebied Les Deux Alpes TTR ADN

29 januari 2019

16u07

Bron: Belga, ADN 0 Bij een lawine in het Franse skigebied Les Deux Alpes zijn twee doden gevallen. Het gaat om een skileraar uit de regio en een van zijn leerlingen die buiten de piste aan het skiën waren.

De lawine gebeurde kort voor de middag op 2.800 meter hoogte. De skimonitor en drie leerlingen waren buiten de piste aan het skiën toen ze een sneeuwlaag aan het rollen brachten. Een skiër in een groep die zich 200 meter hoger op de berg bevond, verwittigde de hulpdiensten. Die rukten uit met een dertigtal manschappen, waaronder vier teams met speurhonden, en twee helikopters.

Een uur later werd een 54-jarige Fransman die was uitgerust met een lawinedetector, dood teruggevonden. Later werd ook de skileraar, die eveneens was uitgerust met een lawinedetector die echter slecht verbonden bleek te zijn, aangetroffen. De man had een hartstilstand, de redders konden hem reanimeren. Een helikopter vervoerde hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis, waar hij overleed.

Alors qu'une avalanche vient d'endeuiller les Deux-Alpes, je veux appeler chacune et chacun à la plus grande vigilance.

Hommage à nos forces de secours et en en particulier à la CRS Alpes de la @PoliceNat38 qui a porté assistance aux victimes.

Suivez leurs conseils de prudence. pic.twitter.com/WaZPaN2AR7 Christophe Castaner(@ CCastaner) link