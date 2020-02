Skigebied in de Franse Pyreneeën zet helikopter in om sneeuw op skipistes te krijgen HLA

17 februari 2020

07u56

Bron: France 3 Occitanie 0 Frankrijk beleeft de zachtste winter in meer dan een eeuw, en dat bezorgt skigebieden kopzorgen. Een gebrek aan sneeuw dwingt skigebieden om pistes te sluiten . In Luchon-Superbagnères werd een helikopter ingeschakeld om 60 ton sneeuw op de piste te droppen.

Un hélicoptère pour enneiger une piste de la station Luchon Superbagnères. Sur fond de montagne dénudée. En plein hiver.



Je trouve cette vidéo très triste.



Source : https://t.co/9j6TOHw8TQ pic.twitter.com/HqbQtteI9v Hugo Clément(@ hugoclement) link

Vrijdag steeg het kwik in Luchon in de Franse Pyreneeën tot 11 graden. Dit weekend konden slechts zes van de achtentwintig pistes van het skioord Superbagnères openen. Zelfs voor de sneeuwkanonnen was het te warm. Het bestuur van het departement Haute-Garonne, dat het gebied beheert, besloot dan maar om de grove middelen in te zetten: met een helikopter werd 60 ton natuurlijke sneeuw van hoger gelegen gebieden op de pistes voor beginners gedropt. “Deze operatie moet vijftien dagen activiteit voor de skischolen garanderen”, zegt de lokale overheid bij France 3 Occitanie.

Hier en daar klinkt kritiek op deze beslissing, omwille van de kostprijs ervan en omwille van de schade die het kan toebrengen aan het milieu. De financiële investering valt in ieder geval goed mee, zegt Herve Pounau, directeur van het skigebied. De twee sneeuwvluchten samen kosten de gemeenschap 5.000 euro, wat veel minder is dan het verlies dat geleden zou worden als alle pistes moeten sluiten. “We gaan niet het hele skigebied met sneeuw bedekken, maar zonder deze ingreep hadden we een groot deel van het gebied moeten sluiten”, klinkt het.