Skiër komt om bij lawine buiten piste in La Plagne

06 maart 2020

21u06

Bron: Belga 0 Een skiër is vandaag om het leven gekomen in de Franse gemeente La Plagne, toen hij bedolven raakte onder een lawine. Dat meldt het bedrijf dat het skistation uitbaat.

Het was rond 12.30 uur dat alarm werd geslagen. Een sneeuwmassa van 250 meter breed en 150 meter lang was naar beneden gekomen in een gebied buiten de piste van de Grande Rochette, een bergtop van 2.500 meter hoogte. De pisteurs bekommerden zich eerst om twee personen die "omvergeworpen" waren door de sneeuwmassa. "Een derde persoon, die niet uitgerust was met een detector voor lawineslachtoffers, bleek vermist. Die persoon werd teruggevonden met de detector en een sonde", zegt het skistation.

De skiër, een Franse vakantieganger, "werd om 12.58 uur buiten bewustzijn vanonder de sneeuwmassa gehaald". Hij werd gereanimeerd, terwijl een spoedarts en een team reddingswerkers met de helikopter ter plaatse kwamen. "Het slachtoffer kon spijtig genoeg niet gereanimeerd worden en is overleden."



Op een gegeven moment namen bijna honderd personen en zes hondenteams aan de reddingsactie deel, met pisteurs, personeel van skiliften, gendarmerie en skischolen die te hulp waren geschoten.