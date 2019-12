Skiër buiten piste veroorzaakte mogelijk enorme lawine in de Alpen: “We zijn naar hem op zoek”

Kees Graafland Sebastiaan Quekel

27 december 2019

08u07

Bron: AD.nl 2 De enorme lawine die gisteren in de Zwitserse Alpen zeker zes skiërs meesleurde, is vermoedelijk veroorzaakt door een wintersporter die buiten de piste stond. De politie is naarstig op zoek naar deze vooralsnog onbekende persoon. “We zouden blij zijn als hij contact met ons zou opnemen of als andere skiërs zijn identiteit met ons zouden willen delen”, meldt een woordvoerder aan de Zwitserse krant Blick.

Op amateurvideo’s van het incident is te zien hoe een sneeuwmassa plots naar beneden schuift en een groep skiërs treft op een skipiste. Dat gebeurde gisteren rond 11.00 uur, in de buurt van de wintersportplaats Andermatt. Zes skiërs raakten bedolven: twee mensen raakten gewond en werden gered tijdens een grootschalige operatie, vier anderen raakten niet gewond. Sommigen van hen moesten gered worden, anderen waren in staat zichzelf te bevrijden.

Waarschuwing

De onbekende wintersporter naar wie nu wordt gezocht, staat op een van de video's die op het internet circuleert. Dat hij daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de lawine, wordt onderzocht. “Een lawine kan soms worden geactiveerd door een enkele skiër als de omstandigheden gevaarlijk zijn en er veel losse sneeuw is”, meldt de Zwitserse politie.



De politie verklaart nog dat het een lawine van behoorlijke omvang was. In het gebied is een lawinewaarschuwing met een gevaarniveau van drie op vijf van kracht. Er is de afgelopen tijd veel sneeuw gevallen.

Oostenrijk

Dat geldt ook voor Oostenrijk. Daar vonden gisteren drie lawines plaats in Ankogel in de deelstaat Karinthië. Een vond plaats buiten een aangelegde piste. Twee skiërs die ‘off piste’ bezig waren raakten bedolven, maar wisten zelf weer uit de sneeuw te kruipen.

Eergisteren was het in Oostenrijk ook al raak. Een 26-jarige Oostenrijkse skiër zat woensdag maar liefst vijf uur lang vast in een luchtbel onder een meter sneeuw na een lawine buiten de piste op de Pleschnitzzinken, een berg in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken. Zijn familie sloeg alarm toen hij niet terugkwam en reddingswerkers konden de man uiteindelijk lokaliseren dankzij zijn lawinepieper. De man was ernstig onderkoeld, maar kwam er verder ongedeerd vanaf.