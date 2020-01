Ski-ongeluk in Zuid-Duitsland, politie tast in duister over identiteit slachtoffer Caspar Naber

21 januari 2020

08u13

Bron: AD.nl 0 Op een van de langste en steilste skipistes in Garmisch-Partenkirchen heeft zaterdag een vrij opmerkelijk ongeval plaatsgevonden. Een skiër knalde door nog onbekende oorzaak door een afzetting, kwam tot stilstand tegen een houten hek en bleef levenloos liggen. Skiënde artsen die het ongeluk zagen gebeuren, wisten de op het randje van de dood balancerende man te reanimeren. Maar zijn identiteit is een raadsel, melden Duitse media.

Het ongeluk vond plaats op de Kandahar-afdaling in het Zugspitze-gebied, bekend van de Wereldbeker Skiën. Het slachtoffer vloog vlak voor sluitingstijd van de baan en raakte ondanks zijn helm zwaargewond aan het hoofd. Hij werd met een reddingshelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Murnau.

De skiër verkeert inmiddels buiten levensgevaar maar zijn situatie is nog van die aard dat hij nauwelijks iets kan uitbrengen. De man komt vermoedelijk uit Rusland maar heeft ook Aziatische gelaatstrekken en is een jaar of vijftig, zestig oud. De politie in Garmisch-Partenkirchen lanceerde een informatieoproep aan de inwoners van het skigebied.

Nederlander

Een dag eerder moest de reddingshelikopter ook al uitrukken voor een skiongeval, ditmaal bij de Zugspitze zelf (2.962 meter hoog). Een Nederlandse man (38) knalde op piste 8 bij Sonnenkar bovenop een Tsjechische vrouw (59). Ze leek slechts lichtgewond te zijn maar vertoonde plotseling uitvalverschijnselen. Ook zij werd in kritieke toestand overgevlogen naar het ziekenhuis in Murnau. De Tsjechische onderging een spoedoperatie aan haar buik en verkeert inmiddels buiten levensgevaar.