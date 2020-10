Skelet van tyrannosaurus Stan geveild voor recordbedrag van 27 miljoen euro TTR

07 oktober 2020

08u51

Bron: ANP, The National 0 Een skelet van een 12 meter lange tyrannosaurus rex is in New York geveild voor een recordbedrag van 31,8 miljoen dollar (omgerekend zo’n 27 miljoen euro). Dat is bijna vier keer meer dan ooit op een veiling voor een dinosaurus is neergeteld. Veilinghuis Christie's heeft de naam van de koper niet bekendgemaakt.

De 188 botten van de dinosaurus genaamd Stan werden in 1987 in de buurt van de plaats Buffalo in de Amerikaanse staat South-Dakota ontdekt en uitgegraven door Stan Sacrison.

De behoorlijk complete carnivoor is circa 67 miljoen jaar oud en zou rond de 8000 kilo hebben gewogen. Van de soort zijn wereldwijd maar vijftig exemplaren gevonden sinds de eerste in 1902 werd opgegraven. Volgens onderzoekers zijn er zelfs nog sporen van prehistorische vechtpartijen met soortgenoten te zien op de schedel van Stan.

De titel van duurste fossiel ooit ging voor Stan naar tyrannosaurus Sue. Een natuurhistorisch museum in Chicago betaalde in 1997 tijdens een veiling 8,36 miljoen dollar (omgerekend zo’n 7 miljoen euro) voor Sue. Maar volgens een expert gaan fossielen als Stan vandaag niet meer automatisch naar musea.