Skateboarden door de gangen en “eten als een varken”: daarom raakten de Ecuadorianen Julian Assange beu KVDS

11 april 2019

17u31

Bron: Reuters, The Times, Business Insider, International Business Times, Tom’s Hardware 10 Buitenland Er is na zeven jaar een einde gekomen aan het verblijf van Julian Assange (47) in de ambassade van Ecuador in Londen. De oprichter van de klokkenluiderwebsite WikiLeaks verbleef daar sinds juni 2012, nadat Zweden een aanhoudingsbevel tegen hem had uitgevaardigd. Hij werd daar immers door twee vrouwen beschuldigd van zedenfeiten. Assange wilde ook voorkomen dat hij uitgeleverd zou worden aan de Verenigde Staten voor het lekken van gevoelige Amerikaanse overheidsgeheimen. Assange kreeg asiel, maar dat beklaagde het personeel van de ambassade zich al snel.

Volgens een klacht die eind vorig jaar werd ingediend, zou het personeel er niet mee gediend geweest zijn “dat Assange met een skateboard door de gangen racete en de vloer beschadigde, dat hij overal voetbalde en zich agressief gedroeg tegen het veiligheidspersoneel”.

Gebrek aan hygiëne

Eerder dat jaar waren al verhalen uitgelekt over zijn gebrek aan hygiëne. Volgens zijn assistent Daniel Domscheit-Berg at hij altijd met zijn handen. “Hij veegde die daarna schoon aan zijn broek. Ik heb nog nooit in mijn leven zo een vettige broeken gezien”, getuigde hij.





Andrew O’Hagan – die Assange in 2011 hielp bij het schrijven van zijn memoires – vertelde een soortgelijk verhaal. “Sommige mensen zeggen dat hij niet eet, maar ik zag hem drie porties lasagne verorberen op één avond. En hij at zowel zijn gebakken aardappelen als zijn pudding met zijn handen. Julian heeft lak aan sociale vaardigheden. Hij eet als een varken.” (lees hieronder verder)

Assange spande op zijn beurt een rechtszaak aan tegen Ecuador “omdat hij zijn eigen dokters- en telefoonrekeningen moest betalen en zelf de kattenbak van zijn kat James proper moest maken”.

“Voorwendsel”

Volgens de WikiLeaks-oprichter waren de klachten en eisen een voorwendsel om hem uit de ambassade te weren. De Ecuadoriaanse regering ontkende dat en zei dat als Assange de regels volgde, “hij zo lang als hij wilde in de ambassade kon blijven”. Daar werd aan toegevoegd dat het verblijf Ecuador al meer dan 5,3 miljoen euro had gekost. De rechtszaak van Assange werd uiteindelijk door een rechter afgewezen. En hij moest zich aan de strengere regels houden. (lees hieronder verder)

De relatie tussen Assange en Ecuador waren eerder dat jaar al verzuurd toen de ambassade zijn internettoegang afsloot omdat hij controversiële tweets bleef posten, die de goede relaties tussen Ecuador, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op het spel zou zetten.

Vorige week liet WikiLeaks weten dat het politieke asiel van Assange elk moment ingetrokken kon worden nadat er documenten gepubliceerd waren waardoor de Ecuadoriaanse president Lenin Moreno verwikkeld was geraakt in een corruptieschandaal.

Asiel

Zo gebeurde het ook. De Ecuadoriaanse regering trok het politiek asiel van Assange in en nodigde de Londense politie uit om hem op te pakken. Assange werd uiteindelijk in de boeien geslagen omdat hij door zijn vlucht naar de ambassade de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling – in de Zweedse zedenzaak – niet had nageleefd. De zedenzaak zelf werd in mei 2017 al geseponeerd, maar de advocate van een van de vrouwen heeft al laten weten dat ze zal proberen om de zaak te laten heropenen.