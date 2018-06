Sjiitische leider Al-Sadr kondigt coalitie met Irakese premier al-Abadi aan IB

24 juni 2018

05u08

Bron: Belga 0 Meer dan een maand na de parlementsverkiezingen in Irak stapt de alliantie van de winnaar Moqtada al-Sadr in een coalitie met de Islamitische Dawa Partij van uittredend premier Haidar al-Abadi.

Beide sjiitische lijsten bereikten daarover zaterdagavond een akkoord, zo maakte al-Sadr bekend. Doel is om een regering van technocraten te vormen die de strijd zal aangaan met corruptie en het sektarisme in Irak.

Tijdens de verkiezingen op 12 mei, de eerste sinds de overwinning op terreurgroep Islamitische Staat (IS), kwam de lijst Sairun ("Wij marcheren") van de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr als winnaar uit de bus. Op plaats twee volgde de alliantie van politicus Hadi al-Amiri, die nauwe contacten heeft met het sjiitische buurland Iran. De partij van premier Haidar al-Abadi kwam pas op de derde plaats.

Onregelmatigheden

Al-Sadr sloot eerder ook al een coalitie met al-Amiri en enkele kleinere lijsten. De geestelijke ging daar zaterdag niet concreet op in, maar gaf te kennen dat "deze alliantie niet in contrast is met andere allianties". De lijsten van al-Sadr, al-Amiri en en al-Abadi haalden respectievelijk 54, 47 en 42 zetels in het parlement, 143 in totaal. Voor een meerderheid in het 329-zitjes tellende parlement zijn minstens 165 zetels nodig.

De Iraakse verkiezingen werden overigens overschaduwd door onregelmatigheden. Donderdag beval het Iraaks Hooggerechtshof, de hoogste grondwettelijke instelling in het land, nog de hertelling van zowat 11 miljoen stemmen.