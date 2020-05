Sjeik antwoordt jongen die vraagt om mama terug te halen naar Emiraten Jef Beckers

13 mei 2020

11u20

Door de coronacrisis is het moeilijk om te reizen. En dat ondervindt de kleine Archie, die in de Verenigde Arabische Emiraten woont, ook. Zijn moeder zit al meer dan 50 dagen vast in het Verenigd Koninkrijk en geraakt niet terug. Daarom nam Archie het heft in eigen handen.

Archie moet het door het coronavirus al 52 dagen zonder zijn moeder stellen. Die zit namelijk vast in het Verenigd Koninkrijk. Daarom schreef de jongen een brief naar de sjeik van zijn stad. Daarin vertelt hij hoe hard hij zijn moeder mist. “Ondertussen slaap ik al 52 nachten zonder mijn mama. Ik ben zo verdrietig omdat we nog nooit zo lang uit elkaar geweest zijn. Alles wat ik wens, is dat ze snel terug is.” Vol hoop verzond Archie de brief naar de sjeik.

Even later kreeg hij ook echt antwoord. De sjeik snapt de jongen volledig en herinnert zelfs hun ontmoeting nog. “Ik snap dat je je moeder ontzettend mist. Ik ben heel trots op je dat je zo flink bent”, schrijft sjeik Saqr Al-Qasimi in de brief. Later schreef hij ook op zijn Instagram: “Ik ga er alles aan doen om de moeder terug te krijgen bij de eerste kans die zich voordoet.”