Sjamaan heeft meisje vijftien jaar lang in zijn greep: "Hij misbruikte haar en maakte haar wijs dat een geest de grot bewaakte" SVM

07 augustus 2018

13u07

Bron: ANP 0 De Indonesische politie heeft een jonge vrouw gered die vijftien jaar misbruikt werd door een natuurgeneeskundige. De inmiddels 83-jarige man overtuigde het slachtoffer om seks met hem te hebben door te beweren dat hij bezeten was door de geest van een jonge jongen.

Agenten vonden het 28-jarige slachtoffer na een tip in de jungle bij een dorp in Midden-Celebes. Ze verbleef daar in een kleine grot. Een dorpsbewoner zei tegen de krant Jakarta Post dat de vrouw kennelijk niet durfde te vluchten omdat ze "gehersenspoeld" was door de invloedrijke sjamaan. Hij zou haar wijsgemaakt hebben dat een geest de grot bewaakte.

De ouders van het kind kregen naar verluidt te horen dat hun dochter vertrokken was om werk te zoeken. De oudere zus van het meisje, die getrouwd was met de zoon van de sjamaan, zou wel op de hoogte geweest zijn. De zaak kwam uit toen een omwonende haar hoorde praten over de ontvoering.

De autoriteiten verdenken de sjamaan van kindermisbruik. Hij kan maximaal vijftien jaar cel krijgen.