Sjamaan die Poetin wil 'verdrijven' opgepakt in Rusland IB

19 september 2019

23u32

Bron: Belga 0 De Russische politie heeft vandaag een sjamaan opgepakt die onderweg was naar Moskou om president Vladimir Poetin uit het Kremlin te "verdrijven". De man, die Poetin een demon noemt, begon zijn wandeltocht in maart vanuit het deelgebied Jakoetië, duizenden kilometers van Moskou. Amnesty International veroordeelde de arrestatie van de man.

De politie pakte de man op bij een snelweg in Siberië vanwege een misdaad die hij had begaan. Om wat voor delict het gaat is niet bekendgemaakt.

"De actie van de sjamaan is excentriek, maar de reactie van de Russische autoriteiten is overdreven", liet Amnesty International weten. "De man moet vrij zijn om zijn politieke standpunten te uiten, net als iedereen."

De sjamaan verwachtte naar eigen zeggen in 2021 aan te komen in Moskou. Wat de man bedoelde met het "verdrijven" van Poetin is niet duidelijk.

Een sjamaan is iemand die zegt dat hij contact heeft met geesten om zo onder meer zieken te genezen en voorspellingen te doen. Sjamanisme komt nog steeds voor in diverse culturen en traditionele geloven.