Sjamaan die Poetin wil 'verdrijven' opgepakt in Rusland en naar psychiatrische instelling gebracht

IB PVZ

19 september 2019

23u32

Bron: Belga 0 De Russische politie heeft de sjamaan die onderweg was naar Moskou om president Vladimir Poetin uit het Kremlin te "verdrijven” voor onderzoek naar een psychiatrische instelling gestuurd. De man, die Poetin een demon noemt, begon zijn wandeltocht in maart vanuit het deelgebied Jakoetië, duizenden kilometers van Moskou. Amnesty International veroordeelde de arrestatie van de man.

Aleksandr Gabysjev, die in maart begon aan zijn voettocht en tegen 2021 in Moskou zou aankomen, werd de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in de Russische republiek Boerjatië, in Oost-Siberië. Daar kampeerde hij met enkele volgelingen op een snelweg in de buurt van het Baikalmeer.

Eenmaal aangekomen in de Russische hoofdstad wou de 51-jarige Gabysjev een “duiveluitdrijving bij Poetin” organiseren. “God heeft gezegd dat het een duivel is. De natuur houdt niet van hem. Waar hij komt gebeuren er rampen en terroristische daden”, verklaarde de Siberische sjamaan in juli aan televisiezender Dozjd.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International veroordeelde de aanhouding, zij stelden dat “Gabysjev moet vrijgelaten worden om zijn politieke visie te uiten en zijn geloof te beoefenen zoals iedereen.” Na zijn aanhouding werd Gabysjev teruggestuurd naar zijn geboorteregio Jakoetië, waar hij volgens de politie “gezocht werd voor het plegen van een misdaad”.

Psychiatrische instelling

Vrijdag werd Gabysjev naar een psychiatrische instelling gestuurd voor onderzoeken, verklaarde het Russische ministerie van Volksgezondheid in Jakoetië. “Als er aandoeningen vastgesteld worden bij de patiënt, zijn we bereid hem kwaliteitsvolle medische bijstand te bieden”, berichtte het ministerie.

De laatste weken liep een kleine groep volgelingen mee in Gabysjevs tocht van 5.000 kilometer tussen Jakoetsk en Moskou. Dat leverde hem reportages op Russische publieke televisiezenders op, maar ook problemen met de lokale autoriteiten.

Een sjamaan is iemand die zegt dat hij contact heeft met geesten om zo onder meer zieken te genezen en voorspellingen te doen. Sjamanisme komt nog steeds voor in diverse culturen en traditionele geloven.