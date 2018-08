Situatie voor vluchtelingen in Libische kampen wordt steeds ondraaglijker, ze worden er maanden vastgehouden AW

24 augustus 2018

18u30

Bron: Belga 0 In de Libische interneringskampen voor vluchtelingen komt het volgens de Verenigde Naties wegens de vreselijke humanitaire situatie almaar tot rellen en hongerstakingen. De afgelopen weken is de toestand duidelijk verslechterd, waarschuwde de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Reden is de almaar toenemende overbevolking. Bovendien wordt niet eens de meest elementaire levensstandaard gehaald. De vluchtelingen eisen een oplossing voor hun precaire situatie, verklaarde de UNHCR.



De organisatie schat dat in het Noord-Afrikaanse land rond de 8.000 migranten in interneringskampen vastzitten. Hun stijgende frustratie is begrijpelijk, omdat ze er vaak al maanden worden vastgehouden. Naar verluidt verblijven in totaal ongeveer 55.000 geregistreerde vluchtelingen in Libië. Sinds begin van het jaar verdronken volgens de UNHCR bijna zeshonderd mensen in de Middellandse Zee, rond de honderd lijken werden aan land geborgen. De Libische kustwacht heeft bijna 13.000 vluchtelingen onderschept.

Libië is het belangrijkste transitland voor vluchtelingen, die via de Middellandse Zee in Europa willen geraken. Sinds de val van kolonel Moammar al-Kadhafi in 2011 verkeert het land in chaos door een burgeroorlog.