Situatie op Amerikaanse arbeidsmarkt dramatisch verslechterd door coronacrisis JG

26 maart 2020

15u00

Bron: Belga 0 Ook in de Verenigde Staten is het openbare leven door de coronacrisis stil komen te liggen en kent de werkloosheid een dramatische toename.

Het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen is er vorige week zowat vertienvoudigd, van 282.000 naar meer dan 3,3 miljoen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Werk gemeld.

Het aantal nieuwe aanvragen geldt als indicator voor de ontwikkeling op korte termijn van de arbeidsmarkt in 's werelds grootste economie. Een week eerder, bij het begin van de epidemie in de Verenigde Staten, steeg dat aantal al van 70.000 naar 281.000.

Ontslagen zijn in de Verenigde Staten in de regel veel sneller genomen dan in veel Europese landen. De Verenigde Staten kennen tot dusver ook geen regeling zoals tijdelijke werkloosheid in België, die voor een stabilisering van de arbeidsmarkt zorgt bij crisissituaties.

Veel analisten gaan er overigens vanuit dat het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidssteun in werkelijkheid nog dramatischer is dan wat donderdag gemeld werd, aangezien veel Amerikaanse staten overdonderd werden met de toevloed van aanvragen. Zo meldde de gouverneur van New York Andrew Cuomo in het weekend dat de website voor de aanvragen de toevloed niet aankon. In de callcenters waren volgens hem zowat 700 mensen aan de slag. De staat kreeg nooit eerder zoveel aanvragen.

De werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten lag in februari, voor de uitbraak van het coronavirus, nog op 3,5 procent, het laagste niveau in decennia. De werkloosheidsgraad voor maart zal vrijdag bekendgemaakt worden.

In de Verenigde Staten zijn er momenteel volgens onderzoekers van de Johns Hopkins universiteit zowat 70.000 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Meer dan 1.000 mensen zijn er overleden aan het virus.

