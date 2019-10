Situatie in Noord-Syrië escaleert: Assad stuurt troepen naar grensgebied om Turken te bekampen HAA

13 oktober 2019

20u00

Bron: AFP, Bloomberg, Belga 136 Het Syrische regime van president al-Assad heeft troepen naar het noorden van het land gestuurd, om het Turkse offensief te bekampen. Dat meldt het Syrische persagentschap Sana. Het Turkse leger rukt ondertussen steeds verder op in het noorden van Syrië. President Trump heeft de Amerikaanse troepen dan weer opgeroepen het gebied te verlaten vanwege het toenemende geweld tussen de Turken en de Koerden. “De situatie dreigt onhoudbaar te worden”, verklaarde Pentagon-baas Mark Esper.

Het Syrische persbureau Sana spreekt van “een Turkse agressie op Syrisch grondgebied”, maar geeft geen details vrij over de omvang van de mobilisatie van het Syrische leger naar het noorden van het land. Dat heeft in het verleden ook al postgevat in het grensgebied om een Turks offensief te vermijden. Een Koerdische verantwoordelijke, die liever anoniem wil blijven, bevestigde vanavond dan weer dat er onderhandelingen zijn geweest met de Syrische regering.



Het Turkse leger rukt steeds verder op in het noorden van Syrië. Het zou intussen al 30 à 35 kilometer het land zijn binnengedrongen en de controle hebben verworven over een belangrijke snelweg. Het gaat om de M-4, die van het westen naar het oosten loopt en verschillende steden onder controle van de Koerdische YPG met elkaar verbindt. “Hierdoor zijn verschillende gebieden onder controle van de Koerden van elkaar afgesloten”, aldus het Turkse ministerie van Defensie. Ook de stad Tal Abyad zou al onder controle zijn van de Turken.



‘Neutrale zone’

Voor Turkije is de Koerdische YPG een terroristische organisatie. Het Westen werkte wel samen met deze Koerdische militie in de strijd tegen IS. Turkije wil met zijn militaire operatie -die vandaag de vijfde dag is ingegaan- een zogenaamde “neutrale zone” installeren aan zijn zuidelijke grens. De bedoeling zou zijn om er een deel van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die Turkije opvangt, te huisvesten.



Sinds de start van de Turkse gevechten in het noorden van Syrië, zijn naar schatting 130.000 mensen op de vlucht geslagen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vielen er ook al zeker 52 doden onder de burgerbevolking. Volgens Erdogan werden er 440 strijders van YPG gedood, raakten er 26 gewond en werden er 24 gevangen genomen.

Het Observatorium meldt vandaag dat bij een luchtaanval in de buurt van Ras al-Ayn, vlak bij de grens met Turkije,minstens 26 doden zijn gevallen. Volgens Koerdische bronnen op Twitter werd een konvooi met Syrische burgers en buitenlandse journalisten geraakt vanuit de lucht. In het konvooi zouden zich onder meer Franse en Braziliaanse journalisten hebben bevonden. De luchtaanval wordt toegeschreven aan het Turkse leger of hun Syrische bondgenoten.

Trump trekt troepen terug

President Donald Trump heeft de Amerikaanse troepen die zich in Noord-Syrië bevinden de opdracht gegeven het gebied te verlaten. Dat bevestigt de chef van het Pentagon, Mark Esper. Volgens Esper gaat het om een duizendtal soldaten, die het gebied verlaten vanwege het toenemend geweld tussen de Turken en de Koerden.

De Amerikaanse president wil voorkomen dat de militairen geïsoleerd raken, en tussen de strijdende partijen in het gebied klem komen te zitten. “De situatie dreigt onhoudbaar te worden", verklaarde Esper vandaag aan de Amerikaanse zender CBS. "We willen zeker zijn dat we onze soldaten niet in een situatie brengen waarbij ze gedood of gewond kunnen raken.”

Tegenaanval

Volgens de defensietopman hebben de VS vernomen dat het Turkse leger van plan is om verder zuid- en westwaarts Syrië binnen te dringen, terwijl de Koerden afspraken zouden proberen maken met het Syrische regime en Rusland om de tegenaanval in te zetten.

"Na gesprekken met het nationaal veiligheidsteam, is besloten om de Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken", klinkt het. Maar de Amerikaanse soldaten verlaten niet heel Syrië, beklemtoonde Esper. In andere delen van het land blijven wel Amerikaanse militairen actief. De Pentagon-baas gaf geen precieze timing over de operatie.

Over het nieuws dat mogelijk honderden IS-aanhangers zijn ontsnapt door de chaotische toestand in het gebied, zei Esper dat de VS Turkije hadden verwittigd. "Het is een verschrikkelijke situatie, we veroordelen dit.”

