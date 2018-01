Situatie in Duitse stad escaleert: neonazi's vallen buitenlanders aan, vluchtelingen keren zich tegen burgers Karen Van Eyken

22 januari 2018

15u00

Bron: Die Welt, Bild, Focus 0 Het geweld neemt zodanige schrikbarende proporties aan in Cottbus in de Duitse deelstaat Brandenburg dat de autoriteiten hebben beslist om voorlopig geen nieuwe asielzoekers meer op te nemen. Neonazi's vallen buitenlanders aan, terwijl vluchtelingen het gemunt hebben op doodnormale burgers.

Cottbus telt ruimt 100.000 inwoners en is de tweede grootste stad van deelstaat Brandenburg. De stad telt zo'n 8.000 buitenlanders waaronder zo'n 3.400 (voornamelijk) Syrische vluchtelingen. Er wonen ook naar schatting 150 neonazi's.

De sfeer in de stad is gespannen en de inwoners zijn verbolgen over de incidenten die zich in Cottbus hebben afgespeeld. Een terugblik:

• Afgelopen zaterdagavond liep een verjaardagsfeestje volledig uit de hand. Een 18-jarige Duitser en een 18-jarige Syriër raakten slaags. Toen agenten tussenbeide kwamen, riep iemand :"Buitenlanders buiten".

• Twee uur later kwam het tot een woordenwisseling tussen vijf Duitsers en twee personen van buitenlandse afkomst. Een Duitser gaf één van de buitenlanders een duw waarna deze persoon spoot met pepperspray. Daarna sloegen de buitenlanders op de vlucht.

• Vorige woensdag grepen twee Syriërs van 15 en 16 jaar oud naar een mes tijdens een gevecht met andere jongeren. Een Duitse jongen van 16-jaar werd zwaar toegetakeld in het gezicht.

• Een dag eerder: drie Syriërs (14,15 en 17 jaar) vielen een Duits echtpaar aan voor een winkelcentrum. De vrouw van het koppel had hen "respect" moeten betonen en hen moeten laten voorgaan. Het verhaal over het drieste voorval verspreidde zich als een lopend vuurtje doorheen de stad. Een van de daders werd, samen met zijn vader, de toegang tot het grondgebied van de stad ontzegd.

• Op 14 januari marcheerden neonazi's met fakkels door Cottbus. Al voor de vluchtelingencrisis de krantenkoppen haalde, lieten ze zich openlijk in de stad zien. Overal hangen stickers met de slogan 'Defend Cottbus' (Verdedig Cottbus, nvdr.).

• Tijdens oudejaarsavond werden drie Afghanen (21,22 en 26) voor hun opvangcentrum door neonazi's aangevallen. De securitydienst van het gebouw stond toe dat de neonazi's hun slachtoffers tot in de trappenhal achtervolgden. De securitybedrijven in de regio zouden zijn geïnfiltreerd door rechtsextremisten.

Na de escalatie van het geweld heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van Brandenburg beslist om voorlopig geen asielzoekers meer naar Cottbus te sturen. Hoelang de immigratiestop zal gelden, is vooralsnog onduidelijk. De aanwezigheid van de politie in het straatbeeld zal bovendien worden versterkt.

De inwoners van de stad willen evenwel niet over eenzelfde kam geschoren worden met de neonazi's maar het toenemende geweld jaagt hen angst aan.

Zaterdag hebben naar schatting 2.500 mensen deelgenomen aan betoging om de spiraal van geweld aan te klagen. Aan de protestmars namen ook aanhangers van de extreemrechtse partij AFD deel.

Burgemeester Holger Kelch (CDU) verklaarde naar aanleiding van de vele incidenten: "We moeten voorkomen dat de stemming onder de bevolking plots omslaat." Maar volgens de Duitse krant Bild is het daarvoor al te laat.