Situatie aan boord van Open Arms voor Lampedusa wordt "onhoudbaar" FVI

17 augustus 2019

15u21

Bron: Belga 0 De omstandigheden waarin de 134 migranten bijeengepakt zitten op het voor de kust van Lampedusa gestrande ngo-schip Open Arms worden stilaan "onhoudbaar". Dat zegt Oscar Camps van de Spaanse ngo die de migranten met het schip uit het water van de Middellandse Zee heeft gehaald. De Italiaanse autoriteiten verbieden het schip aan te meren.

Onder de passagiers op de Open Arms wordt voortdurend gevochten en ruziegemaakt, zegt Camps vandaag in een video op Twitter. De spanning is volgens hem niet meer te houden.

Het is met name de Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini die de migranten Italië niet wil binnenlaten. Hij maakte vandaag geen aanstalten om van gedacht te veranderen. Hij beschuldigt de ngo Open Arms ervan "een politieke, en geen humanitaire strijd" te voeren en Italië met migranten te willen overspoelen. Volgens premier Giuseppe Conte zijn zes Europese landen nochtans bereid de migranten van Italië over te nemen.

De voorbije 48 uur kregen dertien migranten wel de toestemming om het schip te verlaten omdat ze zwaar ziek zijn, maar Salvini beschuldigt hen er nu van de Italiaanse autoriteiten te hebben voorgelogen.

Intussen blijven migranten verwoede pogingen ondernemen om Europa te bereiken. De Libische kustwacht onderschepte dinsdag 278 mensen voor de kust van Tripoli, zo maakte hij vandaag bekend. In Griekenland arriveerden tussen vrijdag- en vanochtend dan weer meer dan 300 mensen die vanuit Turkije de Egeïsche Zee zijn overgestoken.

Sr @sanchezcastejon

Perdone que le moleste en sus vacaciones, pero somos ciudadanos españoles, víctimas de un secuestro, y no de piratas somalíes.@EFEnoticias @AP @Reuters @CNN pic.twitter.com/3IA83OYAHF Oscar Camps(@ campsoscar) link

El #OpenArms realizó 6 evacuaciones médicas, la situación empeora a cada minuto. Somos testigos del deterioro de la salud física y mental de las personas a bordo y, ante la situación extrema, solicitamos urgentemente un desembarco humanitario en el puerto de Lampedusa. pic.twitter.com/83869FfMBJ Oscar Camps(@ campsoscar) link