Sinn Fein droomt al hardop van coalitiegesprekken jv

09 februari 2020

21u17

Bron: DPA 0 De Ierse linkse republikeinse partij Sinn Fein is al hardop aan het dromen van coalitiegesprekken, nadat ze er volgens exitpolls bij de verkiezingen van zaterdag in geslaagd is om de traditionele partijen een hak te zetten. Zo zouden Fine Gael en Fianna Fail tezamen niet voldoende zetels halen om een meerderheid te halen in het parlement.

Het centrumrechtse Fine Gael van premier Leo Varadkar heeft sinds 2016 de touwtjes in handen in Ierland, zij het zonder parlementaire meerderheid. Varadkar krijgt de steun van het conservatieve Fianna Fail. Volgens de exitpolls zouden beide partijen echter niet voldoende zetels halen om die formule te herhalen. Volgens exitpolls zou Fine Gael 22,4 procent halen, terwijl Sinn Fein 22,3 procent zou halen en Fianna Fail 22,2 procent.

Bovendien haalde de kandidaat van Sinn Fein het van de ontslagnemende Ierse premier Leo Varadkar in zijn kiesdistrict. Die laatste had begin dit jaar het parlement laten ontbinden en vervroegde verkiezingen uitgeroepen na een aantal schandalen die deuken had geslagen in de regerende alliantie, net nu er moeilijke onderhandelingen aan zitten te komen met Groot-Brittannië door de brexit.

Sinn Fein-voorzitter Mary Lou McDonald gaat er al van uit dat ze aan zet zal zijn bij de coalitiegesprekken. "Ik zal met iedereen praten", zei ze zondag. McDonald voegde toe dat ze al in contact was geweest met de Greens, de centrumlinkse Social Democrats en de linkse coalitie Solidarity-People Before Profit.

Geen proteststem

De voorzitter verklaarde ook dat Sinn Fein, dat een verenigd Ierland wilt en vooral populair is bij de arbeidersklasse, "het vertrouwen geniet van minstens een kwart van de Ieren". "Dit is geen proteststem. Dit is zeker een verkiezing die historisch is qua verhoudingen, dit is een verkiezing die de vorm en de basis van de Ierse politiek verandert."

Zowel Fianna Gael als Fianna Fail, beide centrumrechtse partijen, lieten al verstaan niet in een coalitie te willen stappen met Sinn Fein. "Het belangrijkste is dat het land op de eerste plaats komt", zei Fianna Fail-voorzitter Michael Martin eerder op de dag. "We komen terecht in een anders gefragmenteerd politiek landschap en een periode van instabiliteit zou niet goed zijn voor het land."

De telling van de stemmen is zondag om 09.00 uur begonnen, en is 's avonds nog steeds aan de gang.