Sinistere details gelekt na onderzoek op lichaam vermoord Frans meisje Maëlys (9)

10 maart 2018

17u41

Onderzoek op het lichaam van het vermoorde Franse meisje Maëlys De Araujo (9) heeft uitgewezen dat haar kaak gebroken was en ze geen ondergoed droeg toen ze werd gevonden. Opnieuw een vreselijke klap voor de ouders.

Het stoffelijke overschot van Maëlys werd na maanden intensief speurwerk op 14 februari gevonden in een kleine ravijn in de regio Saint-Franc, op een moeilijk te bereiken plek. Dader Nordahl Lelandais, een ex-militair, zat al even in de cel als hoofdverdachte en ging uiteindelijk overstag. Hij hielp de speurders door de plek aan te wijzen waar hij het meisje begraven had. Een andere uitweg had hij eigenlijk niet meer, want enkele dagen eerder werd in zijn auto een bloedspoor teruggevonden nadat het voertuig voor de tweede keer tot op het bot werd onderzocht.

Seksueel misbruikt?

Uit de eerste autopsieresultaten die in de Franse media zijn gelekt, blijkt dat het lichaam van het meisje al in vergevorderde staat van ontbinding verkeerde. De wetsdokter stelde vast dat haar kaak gebroken was, maar kon nog niet zeggen hoe het kind dat letsel opliep. Viel ze op de rotsen of brak haar kaak toen Lelandais haar in de ravijn gooide? Het is ook niet uitgesloten dat ze een klap kreeg. Ander sinister detail: het meisje droeg geen ondergoed toen ze werd gevonden. Haar onderhemdje en onderbroek lagen wat verderop. Het kan erop wijzen dat Maëlys seksueel werd misbruikt. Omdat het lichaam al langer door Lelandais gedumpt werd en het weer en de natuur al enkele maanden vrij spel hadden, zijn al heel wat sporen uitgewist.

Tijdens een persconferentie afgelopen donderdag nog sprak de advocaat in naam van de familie van Maëlys: "We zijn zes maanden gegijzeld geweest, we hebben zes maanden van ons leven verloren. Dat het al van in het begin duidelijk was dat Lelandais bij de feiten betrokken was en hij Maëlys ontvoerde, maakt het des te erger. Zes maanden heeft deze horror geduurd."

Maëlys was sinds 26 augustus vorig jaar spoorloos. Ze woonde toen samen met haar ouders, nonkel en zus een bruiloft bij in Pont-de-Beauvoisin, in het departement Isère. Rond 3 uur ’s nachts bleek ze plots verdwenen.

Seriemoordenaar

Lelandais is intussen ook aangeklaagd voor de moord op een militair die in april verdween en ook in andere dossiers wordt zijn naam genoemd. Mogelijk is hij een seriemoordenaar. Als hij schuldig wordt bevonden aan kindermoord, riskeert hij sowieso levenslang.