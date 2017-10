Singapore zet limiet op maximaal aantal toegelaten wagens kv

Bron: Reuters 0 AFP Singapore, een van de duurste plaatsen ter wereld om een auto te bezitten, stelt vanaf februari grenzen aan het aantal wagens dat zal toegelaten zijn op het eiland. Reden daarvoor is het gebrek aan ruimte en een miljardeninvestering in het openbaar vervoer, zo deelt de overheid mee.

Wie in Singapore een auto of motorfiets wil, moet bieden op het recht om voor enkele jaren een voertuig te mogen bezitten en te gebruiken. Momenteel mogen er jaarlijks 0,25 procent nieuwe wagens en motorfietsen bijkomen. Vanaf februari wordt dat nul procent. In 2020 zal de overheid het toegestane groeipercentage opnieuw onder de loep nemen.

Momenteel beslaan wegen twaalf procent van het totale landoppervlak van Singapore, zegt vervoersautoriteit LTA (Land Transport Authority). "In het licht van landbeperkingen en tegenstrijdige behoeften, zijn de mogelijkheden voor de verdere uitbreiding van het wegennetwerk beperkt," luidt het.

Sinds 2000 zag Singapore zijn populatie stijgen met bijna 40 procent. De staat, een van de dichtstbevolkte landen op aarde, telt momenteel 5,6 miljoen inwoners. Vorig jaar waren er meer dan 600.000 private en huurwagens in gebruik. Hieronder vallen ook wagens van de steeds populairdere vervoersdiensten zoals Grab en Uber. Auto's kosten er gemiddeld vier keer meer dan in de VS.

Singapore heeft recent het treinnetwerk uitgebreid met 30 procent en breidde ook het busnetwerk uit. De overheid zal de komende vijf jaar nog eens 17,5 miljard euro investeren om het openbaar vervoer verder te optimaliseren.

Tot eind maart 2021 blijft het groeipercentage voor voertuigen voor goederentransport alvast wel behouden op 0,25 procent.