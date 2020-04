Singapore telt voor tweede dag op rij meer dan 1.000 nieuwe coronabesmettingen JG

21 april 2020

11u36

Bron: Belga 0 Het ministerie van Volksgezondheid in Singapore heeft dinsdag 1.111 nieuwe gevallen van het coronavirus binnen haar landsgrenzen bekendgemaakt. Singapore telt nu in totaal 9.125 coronabesmettingen. Dat cijfer is op drie weken tijd vernegenvoudigd.

Slechts twintig van die 1.111 nieuwe besmettingen zijn Singaporezen. Het overgrote merendeel zijn buitenlandse werkkrachten die verblijven in tientallen speciaal voor hen gebouwde slaapzalen. Daar worden honderdduizenden migranten uit heel Azië samen gehuisvest.

Maandag werden er voor het eerst meer dan 1.000 nieuwe coronagevallen genoteerd in Singapore, namelijk 1.426. De welvarende stadstaat, met slechts 5,8 miljoen inwoners, kende daarmee meer bevestigde gevallen van het virus dan al haar buren in Zuidoost-Azië.

Indonesië, een archipel van zo'n 5.000 kilometers met ongeveer 270 miljoen inwoners, telde tot maandag 6.760 coronabesmettingen en stond daarmee op de tweede plaats in de regio.

Het ministerie van Volksgezondheid in Singapore verklaarde de forse stijging door het intensief testen van de buitenlandse werkkrachten. Het gaat in de meeste gevallen om mannelijke bouwvakkers uit landen als Bangladesh en Myanmar. "De meeste besmette personen zijn licht ziek en geen van hen verblijft op intensieve zorgen", laat het ministerie weten. "De situatie in de slaapzalen blijft echter moeilijk.”

