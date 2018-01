Singapore ontrafelt grote oliediefstal bij Shell ADN

13u06

De raffinaderij van Shell op het eiland Pulau Bukom. Singapore heeft een grootschalige oliediefstal blootgelegd bij de grootste raffinaderij van Shell in het land. Vandaag werden elf mannen hiervoor aangeklaagd bij de rechtbank in Singapore. De politie is nog bezig met onderzoek naar zes andere mannen die afgelopen weekend zijn gearresteerd in verband met de zaak.

De arrestaties werden verricht bij meerdere invallen zondag, nadat Shell melding had gemaakt van de diefstal in augustus. Bij de invallen werden miljoenen aan contant geld in beslag genomen.

De aanklachten betreffen tot op heden drie gevallen van diefstal van gasolie; op 21 november 2017 van 2322 ton (met een waarde van omgerekend bijna 1 miljoen dollar), en op 5 en 7 januari dit jaar van in totaal 2062 ton gasolie.

Negen Singaporezen werden in staat van beschuldiging gesteld van diefstal, onder wie acht werknemers van de dochtermaatschappij van Royal Dutch Shell in Singapore. Twee Vietnamese staatsburgers werden ervan beschuldigd de gestolen olie in ontvangst te hebben genomen op een kleine olietanker, zo bleek uit de documenten van de rechtbank. De gearresteerde verdachten zijn tussen de 30 en 63 jaar oud. Hun bankrekeningen zijn bevroren.

Het olie- en gasconcern verwacht dat de leveringen uit de raffinaderij op het eiland Pulau Bukom enige vertraging kunnen oplopen. Shell wilde niets zeggen over de totale hoeveelheid gestolen olie.

Illegale olie wordt doorgaans in Zuidoost-Azië verhandeld en veelal in vrachtwagens of in kleine tanks in havens opgeslagen.

