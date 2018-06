Singapore houdt imitator Kim Jong-un twee uur vast op luchthaven Redactie

Bron: anp, bloomberg 1 Een bekende imitator van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kreeg een kille ontvangst bij aankomst in Singapore. De man, wiens artiestennaam Howard X luidt, zei tegen persbureau Bloomberg dat hij ongeveer twee uur is vastgehouden op luchthaven Changi.



"Ze vroegen me wat mijn politieke denkbeelden zijn en of ik in andere landen betrokken ben geweest bij demonstraties of rellen", zei de imitator, die opdracht kreeg uit de buurt te blijven van de plaatsen waar de top met Kim en de Amerikaanse president Trump plaatsvindt. "Ik denk dat ze probeerden me te intimideren. Maar als ik was uitgezet was dat groot nieuws geweest."

Howard X trekt er komend weekend op uit met Trump-imitator Dennis Alan. Lokale bedrijven sponsoren hun optredens. Sommige ondernemers in de stadstaat proberen een graantje mee te pikken van de belangstelling voor de historische top. Zo hebben restaurants speciale themagerechten en cocktails op de kaart gezet.

De entertainer zorgde eerder dit jaar voor ophef tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Daar zette de politie hem een stadion uit nadat hij had gedanst voor Noord-Koreaanse cheerleaders.