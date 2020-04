Singapore gold als voorbeeld voor aanpak coronavirus, maar tweede golf slaat hard toe: hoe komt dat? Joeri Vlemings

19 april 2020

11u00

Bron: CNN/ANP/RTR/BLOOMBERG 44 Een maand geleden keek heel de wereld hoopvol naar Singapore als grote voorbeeld van hoe het coronavirus efficiënt aan te pakken zonder in lockdown te gaan. Intussen is de staat hard getroffen door een tweede golf van besmettingen. Gisteren was er de grootste stijging tot nu toe met 942 nieuwe gevallen. Hoe kon dat gebeuren?

Op 17 maart telde Singapore, volgens de cijfers van de Johns Hopkins University, amper 266 besmettingen. Vandaag staat de teller op bijna 6.558, het hoogste aantal in Zuidoost-Azië. De laatste stijging is er een van 596 bijkomende besmettingen, terwijl in de zwaar getroffen westerse landen dagelijks duizenden nieuwe gevallen worden gerapporteerd. Maar Singapore is klein (ongeveer 700 km²) en heeft slechts 5,7 miljoen inwoners.

Het grote voordeel van de stad- en eilandstaat in de strijd tegen corona is dat het maar één belangrijke landsgrens heeft, die met Maleisië, en dat het ook makkelijk kan controleren wie er met het vliegtuig Singapore binnenkomt. De gezondheidszorg is er prima. Besmette patiënten werden niet in thuisquarantaine geplaatst, maar mochten pas het ziekenhuis verlaten als ze weer negatief testten. Er werd ook uitgebreid getest en vermoedelijke gevallen moesten in quarantaine.

Dit alles was aanvankelijk voldoende om de opmars van Covid-19 tegen te houden. Toch blijkt de laatste weken dat ook Singapore het coronavirus niet onder controle kreeg. Volgens CNN moet de oorzaak gezocht worden “in het niet detecteren van besmettingshaarden bij arbeidsmigranten die in krappe, gezamenlijke slaapvertrekken wonen en in de onderschatting van de snelheid waarmee de infecties zich konden verspreiden in een stad waar geen afsluitingsmaatregelen waren getroffen”. Slechts 25 van de 596 besmette mensen die vandaag gerapporteerd werden, zijn Singaporezen of mensen met een permanente verblijfsvergunning. De honderden anderen zijn buitenlandse arbeiders.

Het oorspronkelijke succes van de aanpak in Singapore steunde op twee pijlers: infecties van buitenaf moesten worden vermeden en nieuwe besmettingen moesten snel en afdoend worden aangepakt. Maar Singapore miste, ondanks het veelvuldige testen, blijkbaar toch belangrijke clusters van Covid-19-gevallen. In een gebied waar er geen lockdown geldt, heeft de verspreiding van het virus dan vrij spel. Zo lijkt het in de metropool vooral om zich heen te grijpen in overvolle wooncomplexen van arbeidsmigranten.

Heel wat van die verblijven zijn nu in quarantaine gezet en de overheid wil alle arbeiders nu testen. Het is niet duidelijk of het virus uit het buitenland is geïmporteerd dan wel al langer circuleerde in deze bevolkingsgroep, waar social distancing zo goed als onmogelijk is. Die wooncomplexen waren dan ook een tijdbom, zo schreef eerder al advocaat Tommy Koh op Facebook. “Hoe Singapore met de buitenlandse werkkrachten omgaat, is niet eerste maar derde werelds. Ze zitten als sardienen opgepakt in overbevolkte wooncomplexen met wel twaalf personen in één kamer.”

Lees ook: Eind dit jaar een vaccin tegen het coronavirus? Welnee (+)

Meer over Singapore

gezondheid