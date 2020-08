Singapore getroffen door dengue-uitbraak ISA

06 augustus 2020

09u56

Bron: Belga 4 Te midden van de coronacrisis heeft Singapore af te rekenen met de grootste dengue-uitbraak in de recente geschiedenis van het land. Dinsdag registreerde de Zuidoost-Aziatische staat 22.403 zieken, zo maakte het National Environmental Agency (NEA) woensdagavond bekend. Het vorige record werd in 2013 geregistreerd met 22.170 gevallen. Het bureau waarschuwde ook dat het ergste nog niet voorbij is, aangezien het dengue-hoogseizoen traditioneel tot oktober duurt.

De tropische virale ziekte wordt overgedragen door de Aedes-mug die overdag actief is en verdwijnt meestal na een paar dagen. Symptomen zijn onder meer hoge koorts, hoofdpijn en pijn in het lichaam. De ziekte kan ook leiden tot ernstige complicaties of zelfs de dood. In 2020 zijn in het land al 20 mensen overleden aan knokkelkoorts - zeven minder dan er stierven aan Covid-19.

Volgens het NEA zou het hoge aantal gevallen van knokkelkoorts te maken kunnen hebben met het feit dat veel mensen in Singapore vanwege het coronavirus gedwongen werden om thuis te werken. De mug die de ziekte verspreidt, plant zich volgens de autoriteiten specifiek voort in bloempotten, huishoudcontainers en afvoeren.