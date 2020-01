Singapore en Mongolië sluiten grenzen voor reizigers uit China KVE

31 januari 2020

15u18

Bron: Belga 0 Singapore en Mongolië sluiten de grens voor alle reizigers uit China. Dat maakten de lokale overheden vrijdag bekend. Ze willen op die manier de verspreiding van het coronavirus tegengaan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt intussen dat het sluiten van grenzen contraproductief kan zijn.

Singapore had tot nu toe enkel reizigers uit de Chinese regio Hubei de toegang verboden. Het is vanuit Hubei dat het nieuwe coronavirus zich heeft verspreid. De stadstaat versterkt nu dus de maatregelen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag de "internationale noodtoestand" had afgekondigd vanwege de epidemie.

Mongolië had eerder al verboden om de grens met China met de auto over te steken. Ook sloot het scholen en schortte het evenementen op, ook al is er officieel nog geen enkele besmetting vastgesteld. Tot 2 maart zal Mongolië niemand het land nog binnen laten vanuit China, zegt de regering in een persbericht. Mongoolse burgers mogen in die periode evenmin naar China reizen. Ze krijgen nog tot 6 februari de tijd om terug te keren uit China. Daarna kunnen ze enkel nog gebruikmaken via één toegangspunt voor spoorverkeer of via de luchthaven van Ulaanbaatar.

Rusland sloot eerder al zijn grens met China. De WHO waarschuwt vrijdag dat het sluiten van grenzen contraproductief kan zijn. Burgers zouden kunnen proberen om clandestien te reizen, waardoor het virus zich net sneller zou verspreiden. "Het is al herhaaldelijk en duidelijk gezegd dat de WHO geen reis- en handelsbeperkingen aanraadt", zei een woordvoerder van de WHO, Christian Lindmeier, om die reden op een persconferentie in Genève.

