Sinds december bijna 950.000 mensen op de vlucht in noordwesten van Syrië, meer dan helft daarvan zijn kinderen HLA

26 februari 2020

12u10

Bron: Belga 2 In het noordwesten van Syrië slaan steeds meer mensen op de vlucht voor de gevechten en de oprukkende regeringstroepen. Sinds begin december zijn bijna 950.000 mensen verdreven, zei OCHA, het bureau voor noodhulp van de Verenigde Naties, woensdag op Twitter. Meer dan 560.000 van de vluchtelingen zijn kinderen, bijna 200.000 zijn vrouwen.

De Syrische regeringstroepen begonnen vorig jaar met een groot offensief op de laatste grote rebellenregio rond de stad Idlib. Ondanks een bestand dat in januari werd afgekondigd, zetten de troepen hun aanvallen voort en konden ze onlangs belangrijke terreinwinst boeken.Het gebied wordt door Hay'at Tahrir al-Sham gedomineerd, een militie die bij al-Qaida aanleunt, maar ook gematigde groepen zijn er actief.

Hulporganisaties spreken van een humanitaire ramp in de regio. Ze zijn amper nog in staat het grote aantal ontheemden hulp te bieden. Er is een tekort aan onderkomens, voedsel, brandstof en medische verzorging.

Morgen buigt de VN-Veiligheidsraad in New York zich over het conflict in Syrië. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) zal de vergadering voorzitten.